Саутгейт: «Футболисты сборной Англии будут топ-игроками, когда начнут завоёвывать трофеи»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что его подопечных не следует называть топ-игроками до тех пор, пока они не добьются серьёзного успеха на международной арене:

«Можно ли называть их топ-игроками, пока они ничего не выиграли? Мы рассуждаем о больших игроках, исходя из их трансферной стоимости или выступлений в Лиге чемпионов. Но я считаю, что когда мы дойдём до полуфинала, финала и завоюем трофей, тогда можно будет говорить, что у нас есть топ-игроки. У нас есть всё, чтобы это доказать. Как тренер, я такой же, и не отделяю себя от этого. Мы не можем называть себя топ-игроками.

Большие футболисты – это Жерар Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Тони Кроос, Сами Хедира, Мануэль Нойер, я могу продолжать этот список. В своей стране мы надуваем пузырь вокруг денег в АПЛ, но нам нужно доказывать свою состоятельность. И в этом нет никаких проблем, эти парни голодны до побед и готовы доказывать».

Напомним, сборная Англии вышла на ЧМ-2018, победив в 9-м туре квалификации Словению (1:0).

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