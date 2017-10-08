Адвокат: «Шансы попасть на ЧМ ещё сохраняются»

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат после победы над командой Беларуси в отборочном матче ЧМ-2018 (3:1) отметил, что у его команды ещё остались шансы пробиться на мундиаль. Напомним, Швеция победила Люксембург со счётом 8:0, и теперь для выхода в стыки голландцам нужно обыгрывать шведскую сборную с разницей в семь мячей.

«Победа шведов со счётом 8:0? Конечно, это очень неожиданный результат. Трудно представить, что сегодня на международном уровне кто-то может проиграть с таким счётом. Тем не менее мы понимали, что надо выходить и играть. К счастью, победили. Теперь будем готовиться к матчу со шведами в Амстердаме. Шансы пробиться на чемпионат мира ещё сохраняются.

Выпустив Депая, перешли на схему 4-2-4 и имели несколько хороших моментов. Если бы их реализовали, то игра могла бы направиться в совсем другое русло. Но у нас не вышло, а белорусов счёт 0:1 провоцировал идти вперёд и отыгрываться. В итоге мы всё-таки победили, хотя и провели не лучший свой матч».

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