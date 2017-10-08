Сантуш объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе на матч с Андоррой

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Андоррой (2:0) в отборочном поединке ЧМ-2018 объяснил, почему не выпустил форварда Криштиану Роналду, открывшего счёт в матче, с первых минут:

«Я много думал об этом. Роналду два дня не тренировался на все сто процентов. Было много факторов, которые привели к этому решению.

Мы знали, что это будет сложная игра. Было заметно, что команда испытывала трудности в адаптации к полю. Выход Роналду после перерыва? Я должен был выставить ещё одного форварда, и это сработало».

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