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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
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Корниленко - лучший игрок ФНЛ в сентябре

сегодня, 10:56

Лучшим футболистом ФНЛ в сентябре признан нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. В минувшем месяце белорусский форвард забил четыре гола, три из которых стали для самарцев победными.

На втором месте оказался форвард «Зенита-2» Андрей Панюков, который в сентябре отличился шесть раз, в том числе и хет-триком в матче с «Факелом» (4:1).

Третий - нападающий «Енисея» Андрей Козлов.

Напомним, что лучшим тренером сентября был признан наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев.

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Все комментарии
Bayern Best
сегодня в 12:09
Все чесноком он это заслужил
andre_can
сегодня в 11:51
Костя Зрянов еще лучше!
Jeck Denielse
сегодня в 11:41
Калачёв - 36 лет...
Корниленко - 34 года....
Какие прекрасные белорусские игроки....какая форма в завершающей части карьеры....молодцы....
Алсидес Гиджиев
сегодня в 11:29
Ещё скрипит потёртое седло
vka1970 ответил 3ton
сегодня в 11:24
3ton:
Он уже был в Зените ))
То был фальстарт.
Начинаем заново.
3ton ответил vka1970
сегодня в 11:23
Он уже был в Зените ))
vka1970
сегодня в 11:08
Зенит, фас.
Свежее мясо из ФНЛ подоспело.
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