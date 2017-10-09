Корниленко - лучший игрок ФНЛ в сентябре

Лучшим футболистом ФНЛ в сентябре признан нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. В минувшем месяце белорусский форвард забил четыре гола, три из которых стали для самарцев победными.
На втором месте оказался форвард «Зенита-2» Андрей Панюков, который в сентябре отличился шесть раз, в том числе и хет-триком в матче с «Факелом» (4:1).
Третий - нападающий «Енисея» Андрей Козлов.
Напомним, что лучшим тренером сентября был признан наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев.
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