Дзагоев не сыграет с «Краснодаром»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы пропустит предстоящую встречу с «Краснодаром». Кроме того, под вопросом участие в игре полузащитников Александра Головина и Понтуса Вернблума, у которых также имеются проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что с «Краснодаром» из-за травмы икроножной мышцы не сыграет Василий Березуцкий.

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