Дзагоев не сыграет с «Краснодаром»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы пропустит предстоящую встречу с «Краснодаром». Кроме того, под вопросом участие в игре полузащитников Александра Головина и Понтуса Вернблума, у которых также имеются проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что с «Краснодаром» из-за травмы икроножной мышцы не сыграет Василий Березуцкий.
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Вместо Дзагоева Натхо, так что особых проблем я не вижу. Ганчаренко придумает что либо, без сомнений.
Вместо Дзагоева Натхо, так что особых проблем я не вижу. Ганчаренко придумает что либо, без сомнений.
Пора искать замену Дзагоеву.
Слишком он подвержен травмам.
Пора искать замену Дзагоеву.
Слишком он подвержен травмам.