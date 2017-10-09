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Дзагоев не сыграет с «Краснодаром»

сегодня, 17:52
КраснодарКраснодар-:-ЦСКАЦСКА14.10.2017 в 19:00 Не начался

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы пропустит предстоящую встречу с «Краснодаром». Кроме того, под вопросом участие в игре полузащитников Александра Головина и Понтуса Вернблума, у которых также имеются проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что с «Краснодаром» из-за травмы икроножной мышцы не сыграет Василий Березуцкий.

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Все комментарии
VV V ответил tims
сегодня в 18:24
tims:
"... Дзагоев не сыграет с «Краснодаром»..." Это уже не удивляет и теперь лично меня даже уже не раздражает. Слаб оказался Алан. Повторяется история с Ерёменко. ЦСКА пора перестать рассчитывать на Дзагоева. В этом я абсолютно уверен... Что касается игры с "Краснодаром", то без перечисленных в заметке выиграть и даже сыграть вничью армейцам будет трудно... А, может, такая задача и не ставится? После последних игр в ПЛ, в кубке России и ЛЧ появляется мысль, что ЦСКА зарабатывает на проигрышах. Не знаю как. В тотализаторе или получая откат от клубов-соперников. А что... напрягаться не надо, можно пол команды объявить больными без последствий. А деньги идут. Деньги для Гинера, Бабаева, примкнувшего к ним Ганчаренко и Ко... Дико всё это звучит, но вполне реально...
Это плод твоего воспалённого воображения....
cska plus
сегодня в 18:22
Надо наигрывать дубль.
Mоnоlo
сегодня в 18:16
Здоровья!
vka1970
сегодня в 18:13
Чую в Краснодаре в следующем матче будет весело задорно.
Ваня лучший
сегодня в 18:12
Головин и Вернблум сыграют однозначно, на уколах, но сыграют, а вместо Васи есть Леша.
Вместо Дзагоева Натхо, так что особых проблем я не вижу. Ганчаренко придумает что либо, без сомнений.
tims
сегодня в 18:09
"... Дзагоев не сыграет с «Краснодаром»..." Это уже не удивляет и теперь лично меня даже уже не раздражает. Слаб оказался Алан. Повторяется история с Ерёменко. ЦСКА пора перестать рассчитывать на Дзагоева. В этом я абсолютно уверен... Что касается игры с "Краснодаром", то без перечисленных в заметке выиграть и даже сыграть вничью армейцам будет трудно... А, может, такая задача и не ставится? После последних игр в ПЛ, в кубке России и ЛЧ появляется мысль, что ЦСКА зарабатывает на проигрышах. Не знаю как. В тотализаторе или получая откат от клубов-соперников. А что... напрягаться не надо, можно пол команды объявить больными без последствий. А деньги идут. Деньги для Гинера, Бабаева, примкнувшего к ним Ганчаренко и Ко... Дико всё это звучит, но вполне реально...
Остапчук 67
сегодня в 17:58
Это потеря для ЦСКА.
Пора искать замену Дзагоеву.
Слишком он подвержен травмам.
sihafazatron
сегодня в 17:57
очень плохо дело((( здоровья всем армейцам!
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