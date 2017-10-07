Участие Полоза в матче с Южной Кореей находится под вопросом

Пресс-служба сборной России сообщает о том, что нападающий национальной команды Дмитрий Полоз рискует не принять участие в товарищеском матче против сборной Южной Кореи.
Накануне вечером игрок почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура.
Об основных вопросах, касающихся предстоящей игры сборной России, можете прочесть здесь.
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У Полоза температура, так закрывайте форточки на базе,чтоб сквозняка не было,детский сад!
У Полоза температура, так закрывайте форточки на базе,чтоб сквозняка не было,детский сад!