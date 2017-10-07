Участие Полоза в матче с Южной Кореей находится под вопросом

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
16:00 сегодня ЮАР -:- Буркина-Фасо
16:00 сегодня Уганда -:- Гана
19:00 сегодня Нигерия -:- Замбия
19:00 сегодня Камерун -:- Алжир
20:00 сегодня Гвинея -:- Тунис
20:00 сегодня Ливия -:- ДР Конго
20:30 сегодня Кабо-Верде -:- Сенегал
22:00 сегодня Марокко -:- Габон
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Швеция -:- Люксембург
19:00 сегодня Фареры -:- Латвия
19:00 сегодня Босния и Герцеговина -:- Бельгия
19:00 сегодня Гибралтар -:- Эстония
21:45 сегодня Швейцария -:- Венгрия
21:45 сегодня Кипр -:- Греция
21:45 сегодня Беларусь -:- Нидерланды
21:45 сегодня Болгария -:- Франция
21:45 сегодня Андорра -:- Португалия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
02:35 Матч завершен США 4:0 Панама
04:30 Матч завершен Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго
Россия. ФНЛ 2017/2018, 17 тур
16:00 сегодня Спартак-2 -:- Шинник
  • Главные новости
  • Все новости
11:20
Источник: «Калитвинцев отправлен в отставку, „Динамо“ возглавит Хохлов»15
10:51
Кержаков: «„Зенит“ - базовый клуб сборной России по делу»48
09:15
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Эвертон» интересуются Промесом20
09:08
Модрич: «Поддерживаем ли мы Чачича? Придётся продолжать играть под его руководством»19
23:39
Хорватия упустила победу над Финляндией49
11:46
Бышовец: «У России большой шанс на победу в сегодняшнем матче»0
11:46
Р. Мартинес мечтает о победе со сборной Бельгии на чемпионате мира0
11:35
Маротта: «Дибала бесценен»4
11:33
Пануччи: «Сборная Испании - один из фаворитов предстоящего чемпионата мира»1
11:15
Сборная России сегодня сыграет в красной форме2
11:12
Кержаков: «Чем быстрее кто-то превзойдёт мое достижение по голам за сборную, тем лучше»5
11:04
Берлускони о Монтелле: «Этот тренер понимает очень мало»2
10:48
«Ювентус» готовит новый контракт для Алекса Сандро0
10:44
Экс-директор «Наполи»: «МЮ следит за Мертенсом»0
10:32
Ругани: «Мы заплатили слишком высокую цену»1
10:20
Руни приступил к исправительным работам в доме престарелых11
10:11
Сарычев: «Что бы было, если бы наших футболистов били палками?»9
10:07
Джан: «Я никогда не видел столь талантливого игрока, как Коутиньо»3
09:40
Киган: «Клопп - подходящий тренер для „Ливерпуля“»4
09:26
Арена: «Теперь у сборной США хорошие шансы попасть на чемпионат мира»3
08:54
МЮ претендует на хавбека «Ливерпуля» Джана5
08:45
Арена: «Дисквалификация игроков за накопленные жёлтые карточки - это бредятина»4
08:36
Амаури: «Как-то Гвидолин принёс в раздевалку винтовку и направил её на игроков „Палермо“»3
08:21
Бышовец: «Посоветовал Акинфееву аккуратнее играть на выходах»15
08:15
15 лет назад Роналду забил свой первый гол в профессиональной карьере9

Участие Полоза в матче с Южной Кореей находится под вопросом

сегодня, 10:32
РоссияРоссия-:-Южная КореяЮжная Корея17:00 Не начался

Пресс-служба сборной России сообщает о том, что нападающий национальной команды Дмитрий Полоз рискует не принять участие в товарищеском матче против сборной Южной Кореи.

Накануне вечером игрок почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура.

Об основных вопросах, касающихся предстоящей игры сборной России, можете прочесть здесь.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:46
Отравили..). План Кокоши с Дзюбой в действии..) Шучу-шучу. Здоровья Дмитрию! Съел наверно что-нибудь, или продуло.
Брулин
сегодня в 11:23
До начала матча выздоровеет, врачи постараются. Ждем!
Serge Boykov
сегодня в 11:17
Не понятно почему у нас в России столько травм! В каждом клубе куча игроков травмированных,хотя поля вроде хорошие сейчас...
У Полоза температура, так закрывайте форточки на базе,чтоб сквозняка не было,детский сад!
andre_can
сегодня в 10:51
Полоз- Зенит!
drug01
сегодня в 10:37
Состав меняется каждый день
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100