Участие Полоза в матче с Южной Кореей находится под вопросом

Пресс-служба сборной России сообщает о том, что нападающий национальной команды Дмитрий Полоз рискует не принять участие в товарищеском матче против сборной Южной Кореи.

Накануне вечером игрок почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура.

Об основных вопросах, касающихся предстоящей игры сборной России, можете прочесть здесь.

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