Панченко будет полностью готов к марту

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили считает, что нападающий Кирилл Панченко должен полностью восстановиться к марту. Форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава 15 сентября, а через несколько дней был прооперирован.

«Пока идет только первичный реабилитационный процесс. Была операция по поводу пластики передней крестообразной связки и частичной пластики латеральной связки, все прошло великолепно. Сейчас Панченко работает в римской клинике, в Москву он прилетит 12 октября, после чего станет заниматься на нашей базе в Новогорске. Мы ждем форварда в полной боевой готовности в марте, даже если все будет идти очень хорошо, форсировать сроки не станем».

Также Ярдошвили рассказал о процессе восстановления сломавшего скуловую кость Владимира Рыкова и получившего разрыв мениска Самба Соу.

«Рыков тренируется индивидуально, ждем, пока полностью сойдет отек, чтобы в 3D сделать замеры и затем маску для лица в одной из европейских стран.

Соу была проведена операция на медиальном мениске в той же итальянской клинике, что и Панченко. В пятницу он вернется в Москву и продолжит реабилитацию, через месяц начнем его подключать к серьезным нагрузкам».

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