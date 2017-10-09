Василий Березуцкий пропустит матч с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий пропустит ближайший матч чемпионата России с «Краснодаром» из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщил врач «армейцев» Шагабутдин Керимов.
«Василий Березуцкий точно пропустит матч с „Краснодаром“. Что касается матча с „Базелем“ – о возможности участия будем смотреть непосредственно перед игрой».
Березуцкий пропустил и сегодняшний контрольный матч с «Уфой».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
При всём уважении к братьям Березуцким и Игнашевичу, но возраст берёт своё, а жаль, потому что полноценной замены им как в клубе так и в сборной просто нет!
При всём уважении к братьям Березуцким и Игнашевичу, но возраст берёт своё, а жаль, потому что полноценной замены им как в клубе так и в сборной просто нет!