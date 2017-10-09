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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
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Василий Березуцкий пропустит матч с «Краснодаром»

сегодня, 14:16
КраснодарКраснодар-:-ЦСКАЦСКА14.10.2017 в 19:00 Не начался

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий пропустит ближайший матч чемпионата России с «Краснодаром» из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщил врач «армейцев» Шагабутдин Керимов.

«Василий Березуцкий точно пропустит матч с „Краснодаром“. Что касается матча с „Базелем“ – о возможности участия будем смотреть непосредственно перед игрой».

Березуцкий пропустил и сегодняшний контрольный матч с «Уфой».

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Все комментарии
Московские бабушки
сегодня в 15:07
просто в этот день пенсию выдают и вася боится пропустить.
obana777 ответил cska plus
сегодня в 14:53
cska plus:
Все кто вышли сюда с подкольчиками, Вася им клепал не раз, мужайтесь, если среди вас есть мужики.
Первый раз вижу тебя почти без подкольчиков, да и то комментом ниже.
time out
сегодня в 14:50
Эх! Вася, Вася! Не бережешь ты себя. Поправляйся.
Санчо Панса
сегодня в 14:48
Очень и очень жаль...Значит в защите ЦСКА снова будет действовать Васин. А может Ганчаренко стоит вернуться к схеме в четыре защитника? Поживем и увидим!
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:47
Суммарная деревянность участников матча понизится
cska plus
сегодня в 14:47
Все кто вышли сюда с подкольчиками, Вася им клепал не раз, мужайтесь, если среди вас есть мужики.
cska plus
сегодня в 14:45
Здоровья Василию!
Остапчук 67
сегодня в 14:43
А кто будет помогать Васину привозить голы в свои ворота?
Т34
сегодня в 14:42
Здоровья, тебе Вася! Лечись, не волнуйся, Онопко подменит, его сам ваш бывший наставник тренировал - Валерий Газаев.
Ver
сегодня в 14:41
Не повезло Краснодару...
Байкал Иркутск
сегодня в 14:35
Василию здоровья!
При всём уважении к братьям Березуцким и Игнашевичу, но возраст берёт своё, а жаль, потому что полноценной замены им как в клубе так и в сборной просто нет!
Василий 50
сегодня в 14:35
Краснодар должен растоптать коней.
Морозовский
сегодня в 14:19
Василий - это потеря, особенно для Васина. Скорее в строй, Василий!
КЭТиК
сегодня в 14:18
Тем легче Краснодару и тяжелее Акинфееву.
ФорвардЪ
сегодня в 14:18
Плохо. Здоровья.
Mоnоlo
сегодня в 14:18
Здоровья!
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