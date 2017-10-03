Тарханов: «Бикфалви играл на уколах»

Наставник «Урала» Александр Тарханов поделился новостями касательно здоровья полузащитника его команды Эрика Бикфалви.



«Эрик не поехал в сборную. Завтра на тренировке поймём его состояние. Три дня он проводил лечение. Со „Спартаком“ он на уколах отыграл, потому что больше некому было играть. Беспокоят его боли в спине периодически. Но думаю, что он быстро восстановится, там ничего серьёзного».



Ранее Бикфалви признался, что хотел бы пригласить Франческо Тотти в «Урал».

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