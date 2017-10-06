Черчесов: «У Головина нет шансов сыграть с Южной Кореей»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин пропустит завтрашний товарищеский матч с Южной Кореей из-за травмы.

«Шансов, что Головин завтра сыграет, нет. Если мы почувствуем, что у него и в Казани сыграть минимальные шансы, то даже не будем с собой брать. Сейчас в команде врач ЦСКА, с клубом есть постоянный диалог».

Головин получил повреждение голеностопа в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).

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