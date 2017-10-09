Албания - Италия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Албинии и Италии на матч отборочного турнира ЧМ-2018.
Албания: Бериша - Аголли, Маврай, Весели, Хисай - Каче, Баша - Грезда, Мемушай, Роши - Садику.
Италия: Буффон - Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Дармиан - Инсинье, Гальярдини, Пароло, Кандрева - Эдер, Иммобиле.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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с точки зрения таблицы игра ни как не влияет на положение
с точки зрения таблицы игра ни как не влияет на положение