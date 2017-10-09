Дебюты на чемпионатах мира. Когда, кто и как

Каждый из двадцати предыдущих Мундиалей открывал новые имена. «Соккер.ру» рассказывает о дебютных выступлениях сборных на ЧМ и ждет новичков в России!

За всю историю проведения чемпионатов мира с 1930 года в финальных турнирах приняла участие 81 национальная сборная, если считать без преемничества. Ни одно мировое первенство не обходилось без дебютантов, ожидается пополнение братства и во время Мундиаля в России. Любопытно взглянуть, как складывались дебютные турниры для тех, кто уже засветился на чемпионатах мира.

ЧМ-1930

Дебютанты (13 команд): Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Мексика, Парагвай, Перу, Румыния, США, Уругвай, Франция, Чили, Югославия.

Все сборные, принявшие участие в первом в истории футбола чемпионате мира, стали дебютантами новообразованного турнира. ФИФА приглашала на Мундиаль всех своих членов и даже обращалась к британским сборным, которые на тот момент не входили в ассоциацию, однако сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии ответили категорическим отказом. В частном порядке удалось завербовать только четыре команды из Старого Света – Бельгию, Румынию, Францию и Югославию. Им ради выступления на Мундиале пришлось провести месяц в море (дорога в один конец на корабле занимала 15 дней). Один из дебютантов первого чемпионата мира был обречен стать чемпионом, титул достался хозяевам турнира – уругвайцам.

ЧМ-1934

Дебютанты (10 команд): Австрия, Венгрия, Германия, Египет, Испания, Италия, Нидерланды, Чехословакия, Швейцария, Швеция.

Следующий турнир проводился в Европе, что перекроило состав участников. Теперь 12 из 16 сборных представляли Старый Свет, а на втором подряд Мундиале сыграли только шесть команд: Аргентина, Бразилия, Бельгия, Румыния, США и Франция. Египет стал первой национальной сборной с африканского континента, принявшей участие в финальном турнире мирового первенства. Как и четырьмя годами раньше, победа досталась дебютантам и хозяевам – итальянцам.

ЧМ-1938

Дебютанты (4 команды): Голландская Ост-Индия (Индонезия), Куба, Норвегия, Польша.

На последнем довоенном чемпионате мира дебютировали четыре команды, причем для Голландской Ост-Индии, позднее ставшей Индонезией, участие на Мундиалях ограничилось одним матчем – поражением от Венгрии 0:6 в 1/8 финала. После 1938 года больше не заглядывали на чемпионаты мира и кубинцы, но на том первенстве они оказались лучшими из новичков. Норвегия и Польша сумели навязать борьбу фаворитам – Италии и Бразилии соответственно, в обеих встречах пришлось играть дополнительное время, причем поляки проиграли кудесникам мяча со счетом 5:6. Тем не менее, сборные Польши и Норвегии вылетели после первого же раунда плей-офф, а Куба, благодаря победе в переигровке над Румынией, пробилась в четвертьфинал, где была жестоко разбита Швецией – 0:8.

Итого, в довоенных Мундиалях приняли участие 27 национальных сборных – чуть больше одной трети от общего числа участников чемпионатов мира на сегодняшний день.

ЧМ-1950

Дебютант (1 команда): Англия.

На первом послевоенном Мундиале в Бразилии дебютировала только сборная Англии, выбывшая из борьбы после группового этапа. Именно на этом чемпионате мира состоялась историческая победа сборной США над родоначальниками футбола, даже фильм уже в XXI веке сняли - «Игра их жизней». Дебютантов могло быть и больше, но сборной Шотландии вставили палки в колеса чиновники из собственной футбольной ассоциации, а Турция и Индия отказались по финансовым причинам, причем индусы так и не сыграли на Мундиале. Отказалась также сборная Португалии, которой предложили занять место шотландцев.

ЧМ-1954

Дебютанты (3 команды): Южная Корея, Турция, Шотландия.

Следующий чемпионат мира проходил в Европе, Турция и Шотландия теперь официально вошли в число участников, однако групповую стадию преодолеть не смогли. Как и команда Южной Кореи.. Корейцы проиграли два матча с общим счетом 0:16.

ЧМ-1958

Дебютанты (3 команды): Северная Ирландия, СССР, Уэльс.

Новички следующего чемпионата мира оказались удачливые. Команда из Советского Союза, а также две британские сборные синхронно заняли вторые места в своих квартетах (в финальной стадии по-прежнему принимали участие 16 команд) и также синхронно уступили в четвертьфинале. СССР проиграл Швеции (0:2), Северная Ирландия пропустила четыре безответных мяча от французов, а Уэльс минимально уступил будущим чемпионам бразильцам (0:1).

ЧМ-1962

Дебютанты (2 команды): Болгария, Колумбия.

Эти сборные на своем дебютном Мундиале довольствовались последними местами в группах. Обе набрали по одному очку: болгары сыграли вничью с англичанами, колумбийцы – с СССР (4:4).

ЧМ-1966

Дебютанты (2 команды): КНДР, Португалия.

Оба новичка английского Мундиаля оказались бойкими. Северные корейцы опередили в группе сборную Италии, а португальцы выиграли квартет, в котором их соперниками выступили Венгрия, Бразилия и Болгария, причем южноамериканцы остались без плей-офф. В четвертьфинале дебютанты сразились между собой, и вы наверняка слышали о той встрече: корейцы вели со счетом 3:0 к середине первого тайма, но потом великолепный Эйсебио разразился покером, еще один мяч добавил Аугушту. В итоге, португальцы проиграли в полуфинале будущим чемпионам англичанам, но завоевали «бронзу», обыграв СССР в матче за третье место. Это лучшее достижение дебютанта чемпионатов мира, если не брать в расчет три довоенных Мундиаля. Правда, его повторит другая сборная тридцать лет спустя.

ЧМ-1970

Дебютанты (3 команды): Израиль, Марокко, Сальвадор.

Три дебютанта – три последних места в квартетах. Для Израиля ЧМ-1970 так и остается единственным в истории, Сальвадор и Марокко еще сыграют в финальных стадиях.

ЧМ-1974

Дебютанты (4 команды): Австралия, Гаити, ГДР, Заир (ДР Конго).

Впервые на чемпионате мира сыграла команда из Океании – австралийцы стали первопроходцами, единственное в истории участие Конго и Гаити. Что касается результатов, то ни один из дебютантов не сумел преодолеть групповую стадию, а Заир пропустил 14 безответных мячей в трех матчах.

ЧМ-1978

Дебютанты (2 команды): Иран, Тунис.

И снова новички не сумели пробиться в плей-офф, хотя Тунис и одержал победу, разбив «мертвых» на том Мундиале мексиканцев со счетом 3:1.

ЧМ-1982

Дебютанты (5 команд): Алжир, Гондурас, Камерун, Кувейт, Новая Зеландия.

В 1982 году число участников чемпионата мира увеличилось с 16 до 24, поэтому сразу пять сборных дебютировали на том первенстве. Групповую стадию никто не преодолел, но безнадежно выглядела только Новая Зеландия. Камерун трижды сыграл вничью, в том числе с будущими чемпионами мира итальянцами и бронзовыми призерами поляками, а Алжиру и вовсе не хватило двух побед над ФРГ и Чили для выхода в плей-офф. Причем вылет «лис пустыни» овеян дымкой скандала матча заключительного тура между ФРГ и Австрией, в которой родственные сборные «расписали» нужный результат.

ЧМ-1986

Дебютанты (3 команды): Дания, Ирак, Канада.

Ирак и Канада выступили статистами, проиграв три из трех матчей, а вот датчане пошумели на групповой стадии, переиграв ФРГ, разгромив Уругвай и взяв верх над Шотландией. Однако уже в 1/8 сами скандинавы попали под разгром от испанцев – 1:5, и покинули Мундиаль.

ЧМ-1990

Дебютанты (3 команды): Ирландия, Коста-Рика, ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты ожидаемо проиграли во всех своих матчах, а вот Коста-Рика и Ирландия пробились в плей-офф. Костариканцы в первом же раунде уступили Чехословакии (1:4), а ирландцы добрались до четвертьфинала, переиграв румын в серии пенальти. Вылетели от итальянцев, которые забили единственный мяч.

ЧМ-1994

Дебютанты (4 команды): Греция, Нигерия, Россия, Саудовская Аравия.

Самостоятельный дебют сборной России на Мундиалях был омрачен двумя поражениями на старте от Бразилии и Швеции, но напоследок наша команда хлопнула дверью, разгромив Камерун 6:1 с рекордным пента-триком Олега Саленко. Греки остались на последнем месте в своей группе, проиграв своим матчи со счетом 0:10, одно из поражений эллинам нанесли нигерийцы, неожиданно выигравшие свой квартет. Впрочем, уже в первом раунде плей-офф африканскую сборную не без труда отцепили от чемпионата мира итальянцы. Саудовская Аравия тоже пробилась в 1/8 финала, где уступила Швеции.

ЧМ-1998

Дебютанты (4 команды): Хорватия, ЮАР, Ямайка, Япония.

Число участников расширилось до 32. Южная Африка заняла третье место в своем квартете – выше Саудовской Аравии, но ниже датчан и французов. Три других дебютанта волей жребия угодили в один квартет. «Выжила» только Хорватия, ставшая главным открытием того Мундиаля. «Шашечные» в плей-офф обыграли румын, потом сенсационно разгромили немцев. В полуфинале уступили будущим чемпионам мира французам, но выиграли у Нидерландов матч за третье место и взяли «бронзу».

ЧМ-2002

Дебютанты (4 команды): Китай, Сенегал, Словения, Эквадор.

Китай, Словения, Эквадор – последние места в группах, зато Сенегал «зажег». Команда из Африки в матче открытия переиграла действующих чемпионов мира французов, а потом добралась до четвертьфинала. В XXI веке никто из дебютантов выше этого достижения не прыгал, однако повторить его смогут.

ЧМ-2006

Дебютанты (8 команд): Ангола, Гана, Кот-д’Ивуар, Сербия и Черногория, Того, Тринидад и Тобаго, Украина, Чехия.

Четверть участников чемпионата мира в Германии – новички. Из восьми команд только две сумели преодолеть групповой раунд – Гана и Украина. «Черные звезды» в первом же раунде плей-офф уступили Бразилии (0:3), зато украинцы в серии пенальти переиграли Швейцарию, а в четвертьфинале проиграли будущим чемпионам мира – «Скуадра Адзурре». Повторение лучшего результата XXI века для новичков.

ЧМ-2010

Дебютанты (2 команды): Сербия, Словакия.

Сербы участвовали в чемпионатах мира в составах сборных других стран, но самостоятельный дебют обернулся неудачей – из группы выйти не удалось. Зато словаки оставили без плей-офф действующих чемпионов мира итальянцев, пусть и сразу же в 1/8 финала уступили Нидерландам.

ЧМ-2014

Дебютант (1 команда): Босния и Герцеговина.

На предыдущем чемпионате мира дебютировала всего лишь одна национальная команда. Босния и Герцеговина не сумела преодолеть групповую стадию.

ЧМ-2018. Кто дебютирует на Мундиале в России?

Прямо сейчас известны 15 участников финальной стадии ЧМ-2018. Среди них нет дебютантов. Только одна европейская сборная имеет шансы дебютировать на Мундиале в России – это Исландия. Островитяне уже сегодня могут оформить выход на чемпионат мира, для этого им достаточно взять верх над сборной Косово, то есть почти наверняка сегодня ближе к полуночи будем поздравлять исландцев с выполнением задачи. Сохраняют шансы сборные Панами и Сирии, правда в их случае все сложно и, кстати, не исключено, что они сыграют между собой в межконтинентальном стыке. Южная Америка не поставит новичков, а в Африке чисто теоретические шансы остаются у Буркина-Фасо и Кабо-Верде, то есть вполне вероятно, что Исландия окажется единственным дебютантом мировых первенств на ЧМ-2018, но на них-то можем рассчитывать. Слабо верится, что Косово в выездном матче сумеет что-то противопоставить бодрой команде Хеймира Хадльгримссона. И уж, как минимум, участие в стыках Исландия за собой застолбила.

Даём расклад! Отбор ЧМ-2018 в Европе