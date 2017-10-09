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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
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Жиру - в тройке претендентов на премию Пушкаша

сегодня, 17:15

Стала известна тройка претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года.

За награду поспорят нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, голкипер клуба «Бароки» из ЮАР Оскарине Масулуке, а также нападающая сборной Колумбии (U17) Дейна Кастельянос.

Напомним, что в прошлом году автором самого красивого гола года по версии ФИФА стал игрок малазийского клуба «Пулау Пинанг» Фаиз Субри.

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Все комментарии
oligarx vasia
сегодня в 17:31
однозначно Жиру!!!
Thierry Daniel Henry
сегодня в 17:28
Однозначно Жиру должен получить награду.
mphuZ
сегодня в 17:19
Офигеть))
Борьба будет между Жиру и вратарём! Вот смешно будет, если премию за лучший гол получит вратарь)) Интересно, такое уже бывало ?
Mоnоlo
сегодня в 17:19
Великая АПЛ!
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