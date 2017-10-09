Жиру - в тройке претендентов на премию Пушкаша

Стала известна тройка претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года.

За награду поспорят нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, голкипер клуба «Бароки» из ЮАР Оскарине Масулуке, а также нападающая сборной Колумбии (U17) Дейна Кастельянос.

Напомним, что в прошлом году автором самого красивого гола года по версии ФИФА стал игрок малазийского клуба «Пулау Пинанг» Фаиз Субри.

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