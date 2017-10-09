Ужасный промах в матче 4-го дивизиона чемпионата Нидерландов

Нападающий клуба 4-го дивизиона чемпионата Нидерландов «Харкемас Бойс» Деннис ван Дюйнен совершил ужасный промах в матче против «Капелле».

При счете 2:0 в пользу своей команды, форвард был обязан доводить счет до крупного, но из убойной позиции не попал по пустым воротам. Стоит отметить, что «Капелле» удалось перевернуть ход матча и добиться волевой победы со счетом 3:2.

Ранее форвард «Жуниор» и сборной Колумбии Тео Гутьеррес отметился курьезным промахом с пенальти.

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