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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
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Ужасный промах в матче 4-го дивизиона чемпионата Нидерландов

сегодня, 17:52

Нападающий клуба 4-го дивизиона чемпионата Нидерландов «Харкемас Бойс» Деннис ван Дюйнен совершил ужасный промах в матче против «Капелле».

При счете 2:0 в пользу своей команды, форвард был обязан доводить счет до крупного, но из убойной позиции не попал по пустым воротам. Стоит отметить, что «Капелле» удалось перевернуть ход матча и добиться волевой победы со счетом 3:2.

Ранее форвард «Жуниор» и сборной Колумбии Тео Гутьеррес отметился курьезным промахом с пенальти.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:24
по-моему, это кадры из тарасовки)
Дракон1988 ответил stlouis
сегодня в 18:15
stlouis:
то чувство, когда вышел на пустые ворота и просто покатить уже неинтересно. кто играл во дворе - знает)
Точно)У меня тоже был такой момент в детстве,правда ворота и расстояние меньше намного были))Хотелось красиво под перекладину))
stlouis
сегодня в 18:13
то чувство, когда вышел на пустые ворота и просто покатить уже неинтересно. кто играл во дворе - знает)
Гус Пойет
сегодня в 18:09
Оказывается в одной известной на болотах семье есть ещё третий брат Дениска
MaxForCSKA
сегодня в 18:02
Форма как у спама, совпадение? Не думаю
Игорь Солнцев
сегодня в 18:00
Эль классико!!!
Mikki
сегодня в 17:56
Всем посмотревшим срочно оформлять испанское гражданство.
sihafazatron
сегодня в 17:54
он в интервью рассказывал, что его кумир кержаков
Павел Амурский
сегодня в 17:54
В форме играл, похожую на спартаковскую.
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