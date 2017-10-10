«Эвертон» претендует на Баса Доста

«Эвертон» в зимнее трансферное окно предпримет попытку приобрести форварда лиссабонского «Спортинга» Баса Доста.

«Ириски» после ухода минувшим летом нападающего Ромелу Лукаку, который перебрался в «Манчестер Юнайтед», испытывают большие сложности со взятием ворот соперников. В стартовых 7 турах Премьер-Лиги мерсисайдский клуб забил всего 4 гола и занимает 16 место в турнирной таблице.

Дост же лично отметился 4 голами в 8 турах португальской Примейры. Стоит отметить, что контракт 28-летнего голландца с лиссабонцами рассчитан до 2020 года. При этом в договоре указана сумма отступных в размере 60 млн евро.

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