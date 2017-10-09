Гризманн станет главной целью «Барселоны» следующим летом

По информации каталонской прессы, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн станет приоритетной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно. Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде очень хотел бы видеть француза в своей команде, согласны с тренером и в руководстве «блаугранас». Переход Гризманна позволил бы «Барселоне» перестроиться на схему 4-2-3-1, где Дембеле, Месси и Гризманн играли бы чуть глубже, поддерживая Суареса на острие.

С 1 июля сумма отступных в контракте Антуана уменьшится до 100 млн евро. Это не слишком большие деньги по нынешним меркам, и «Барселона» не намерена упускать такую возможность.

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