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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
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Гризманн станет главной целью «Барселоны» следующим летом

сегодня, 12:29

По информации каталонской прессы, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн станет приоритетной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно. Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде очень хотел бы видеть француза в своей команде, согласны с тренером и в руководстве «блаугранас». Переход Гризманна позволил бы «Барселоне» перестроиться на схему 4-2-3-1, где Дембеле, Месси и Гризманн играли бы чуть глубже, поддерживая Суареса на острие. 

С 1 июля сумма отступных в контракте Антуана уменьшится до 100 млн евро. Это не слишком большие деньги по нынешним меркам, и «Барселона» не намерена упускать такую возможность.

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Все комментарии
Germann
сегодня в 13:50
А в МЮ ему не лучше было бы...?
Valerii
сегодня в 13:47
О е, во что превращается барса.
охотник на барсуков ответил Ty4ka98
сегодня в 13:43
Ty4ka98:
Действительно, это мощное доказательство того, что он гей. А три года в браке и ребенок - пшик, маска, что тр*****ся с Каррисо без палева. Я так сразу и подумал.
Ты так же успехи свои празднуешь? Ну а чё, по-твоему, это нормальное действие, да? Так вот подобного у Роналду нет, чёж ваши на него тогда нападают? Ракитича вот порицайте, тем более он ваш, барселонский.
Ty4ka98 ответил охотник на барсуков
сегодня в 13:42
охотник на барсуков:
https://www.youtube.com/watch?v=McCyg1JVFbU
Действительно, это мощное доказательство того, что он гей. А три года в браке и ребенок - пшик, маска, что тр*****ся с Каррисо без палева.

Я так сразу и подумал.
Dark MU ответил Владимир Ушаков
сегодня в 13:41
Владимир Ушаков:
Облом, он уйдет в МЮ
В МЮ то он зачем? И так игроков атаки много, лучше линию защиты усилять
cevin cigan
сегодня в 13:34
Хах..барсуки скоро как Арсенал станут,всех хотят,но никто не даёт!
охотник на барсуков ответил Ty4ka98
сегодня в 13:33
Ty4ka98:
Я знаю лишь двух геев в футбольном мире - это футболисты "Эйбара" Серхи Энрич и Антонио Луна - хорошие игроки. У них есть в интернете серьезное доказательство этого. А все остальное - это занавес театра, и что происходит за ним - мы, как зрители, не знаем, можем лишь предполагать.
Ty4ka98 ответил требл
сегодня в 13:31
Я знаю лишь двух геев в футбольном мире - это футболисты "Эйбара" Серхи Энрич и Антонио Луна - хорошие игроки. У них есть в интернете серьезное доказательство этого.

А все остальное - это занавес театра, и что происходит за ним - мы, как зрители, не знаем, можем лишь предполагать.
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:29
А станет ли "Барселона" главной целью Гризманна?
киэнджин ответил Dominators
сегодня в 13:29
Dominators:
Если Гризман уйдет , то не Барсу . Что ему с Жироной играть в чемпионате Каталонии . Но главное если не уйдет до 1 июля , сумма отступных возрастет до 200 лямов , а конкретно Барсе до 300 лямов . В Барсе идут лихорадочные поиски нападающего мирового класса на замену Месси . Вот он точно до 1 июля сквозанет из Барсы .
Вроде написано, чего ты сочиняешь...хо-хо-хо..
жменя семечек ответил Гнойный
сегодня в 13:20
Гнойный:
С тобой все в порядке?
роналду на баттле размажет месси как слава кпсс(гнойный) оксииимирона )))
Владимир Ушаков
сегодня в 13:18
Облом, он уйдет в МЮ
жменя семечек ответил требл
сегодня в 13:18
требл:
Привет, дружище! Он там не один такой. Они кричат громко, но почему-то забывают, что в их составе есть реальный гей в виде Ракитича. Жду что там мне Влад скажет по поводу хорвата. Наверное собирает фотки всех женщин, с которыми его видели на улицах Барселоны)
самое интересно я не пойму зачем он мне всё это рассказывает? может он думает, что если я не люблю барселону, то я автоматически за реал? вот наивный))
Ty4ka98 ответил требл
сегодня в 13:12
требл:
Привет, дружище! Он там не один такой. Они кричат громко, но почему-то забывают, что в их составе есть реальный гей в виде Ракитича. Жду что там мне Влад скажет по поводу хорвата. Наверное собирает фотки всех женщин, с которыми его видели на улицах Барселоны)
И давно Ракитич гей? Случайно не с тех пор, как он женился и у него появилась дочь?
Гнойный ответил вoлгoдoн
сегодня в 13:12
вoлгoдoн:
Ну не в черкизон же переходить в конце концов? Там с хореографией на порядок сильнее дело обстоит.К тому же лидер какой-то подозрительный и ненастоящий.Весь мир ему толерантность проявляет)
С тобой все в порядке?
жменя семечек ответил Ty4ka98
сегодня в 13:05
Ty4ka98:
Не уж-то ты не можешь пропустить какую-либо новость о "Барселоне", не хейтя и не унижая клуб? Каждый твой комментарий о "Барсе" - ни толики объективности, лишь хейт, который лайкают лишь потому, что там было плохо написано о каталонском клубе. Я знаю, ты можешь адекватно писать. Видел достаточно комментариев, где все аргументировано и нормально. Не уж-то нужно флудить под каждой новостью о "Барселоне"?
очень долго объяснять зачем я это делаю, но что бы быть кратким, скажу так - выравниваю дисбаланс! или может я тут про какие то черкизоны пишу?
требл ответил жменя семечек
сегодня в 13:02
жменя семечек:
на самом деле это самая сладкая тема для владика!! днями и ночами может её муссировать! при чё интересная позицию занимает. говорит что против геев, ног при этом за барселону с её парадами
Привет, дружище! Он там не один такой. Они кричат громко, но почему-то забывают, что в их составе есть реальный гей в виде Ракитича. Жду что там мне Влад скажет по поводу хорвата. Наверное собирает фотки всех женщин, с которыми его видели на улицах Барселоны)
Ty4ka98 ответил жменя семечек
сегодня в 13:00
жменя семечек:
переходить из атлетико в барселону, это как из бокса в хореографическую гимнастику! у бороды турана спросите
Не уж-то ты не можешь пропустить какую-либо новость о "Барселоне", не хейтя и не унижая клуб? Каждый твой комментарий о "Барсе" - ни толики объективности, лишь хейт, который лайкают лишь потому, что там было плохо написано о каталонском клубе.

Я знаю, ты можешь адекватно писать. Видел достаточно комментариев, где все аргументировано и нормально. Не уж-то нужно флудить под каждой новостью о "Барселоне"?
жменя семечек ответил требл
сегодня в 13:00
требл:
Значит ты против Ракитича и Барселоны, которая этого Ракитича приютила?
    Dominators
    сегодня в 12:59
    Если Гризман уйдет , то не Барсу . Что ему с Жироной играть в чемпионате Каталонии . Но главное если не уйдет до 1 июля , сумма отступных возрастет до 200 лямов , а конкретно Барсе до 300 лямов . В Барсе идут лихорадочные поиски нападающего мирового класса на замену Месси . Вот он точно до 1 июля сквозанет из Барсы .
    Thierry Daniel Henry
    сегодня в 12:58
    Для Барселоны, у Гризманна вроде 200 лямов прописаны.
    жменя семечек ответил вoлгoдoн
    сегодня в 12:56
    вoлгoдoн:
    Ну не в черкизон же переходить в конце концов? Там с хореографией на порядок сильнее дело обстоит.К тому же лидер какой-то подозрительный и ненастоящий.Весь мир ему толерантность проявляет)
    клал я твой черкизон! вообще не пойму , при чём тут черкизон? ты уже как джин на только тебе понятном языке говорить начинаешь
    требл ответил вoлгoдoн
    сегодня в 12:52
    вoлгoдoн:
    Чур меня.Я однозначно против гoмоceков.И Вам не советую)
    Значит ты против Ракитича и Барселоны, которая этого Ракитича приютила?
    вoлгoдoн ответил требл
    сегодня в 12:51
    требл:
    И ты тоже проявляешь?
    Чур меня.Я однозначно против гoмоceков.И Вам не советую)
    требл ответил вoлгoдoн
    сегодня в 12:49
    вoлгoдoн:
    Ну не в черкизон же переходить в конце концов? Там с хореографией на порядок сильнее дело обстоит.К тому же лидер какой-то подозрительный и ненастоящий.Весь мир ему толерантность проявляет)
    И ты тоже проявляешь?
    требл
    сегодня в 12:48
    Гризманн слишком хорош для Барселоны. Пусть ещё купят какого-нибудь ноунейма в Германии.
    вoлгoдoн ответил жменя семечек
    сегодня в 12:47
    жменя семечек:
    переходить из атлетико в барселону, это как из бокса в хореографическую гимнастику! у бороды турана спросите
    Ну не в черкизон же переходить в конце концов? Там с хореографией на порядок сильнее дело обстоит.К тому же лидер какой-то подозрительный и ненастоящий.Весь мир ему толерантность проявляет)
    Chatlan
    сегодня в 12:46
    Целью то может и станет, а вот игроком - вряд ли
    VIPded
    сегодня в 12:46
    Барсе не отдадут, нафик конкурента усиливать... Или каталонцы скоро уже не конкурент?... )))
    жменя семечек
    сегодня в 12:43
    переходить из атлетико в барселону, это как из бокса в хореографическую гимнастику! у бороды турана спросите
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