«Реал» интересуется полузащитником «Бетиса» Руисом

«Реал», по слухам, пристально следит за полузащитником «Бетиса» Фабианом Руисом Пеньей.

21-летний хавбек провел за «Бетис» лишь 4 матча в текущем розыгрыше Ла Лиги, однако успел отметиться в них забитым мячом и тремя результативными передачами (две из них он записал на свой счет в поединке 12-го тура Примеры против «Реала Сосьедад»), чем привлек к себе внимание «Королевского клуба».

Контракт Руиса с «бело-зелеными» рассчитан до 2020 года.

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