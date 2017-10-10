«Реал» интересуется полузащитником «Бетиса» Руисом

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 сегодня Австралия -:- Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
  • Главные новости
  • Все новости
02:59
Головин: «Хотел бы уехать в Англию после чемпионата мира»23
23:38
Хорватия одолела Украину и сыграет в стыковых матчах310
23:36
Исландия впервые в истории вышла на чемпионат мира75
20:59
Ибрагимович может вернуться на поле в игре с «Арсеналом»18
20:18
Стали известны все претенденты на «Золотой мяч»79
09:31
Свен-Горан Эрикссон: «Будь Руни итальянцем, его бы любили, как Тотти в „Роме“»0
09:19
Солер покинул пост исполнительного директора «Барселоны»3
09:09
«Зенит» вылетел в Москву на похороны Сарсании0
09:02
Овермарс вернётся в «Арсенал»1
08:50
Голкипер Египта Эль-Хадари должен стать самым возрастным игроком в истории мундиалей5
08:27
Сборная Англии перейдёт на игру в 3 защитника к чемпионату мира3
08:16
Роналду ещё не забивал Швейцарии9
07:59
Прийович: «Это важнейший гол в моей карьере. Мечтал об этом моменте всю свою жизнь»1
07:43
Сампаоли: «Буду рад даже незаслуженной победе Аргентины»5
07:24
Коулмэн: «Мои игроки отдали на поле всё, но этого было недостаточно. Удачи ирландцам»0
07:07
Матич: «Мы не показали самую красивую игру, но показали, как бьёмся за страну»6
06:49
Пануччи: «Итальянцам всегда есть что сказать на чемпионате мира»5
06:19
Льорис: «Мбаппе способен решить исход большого матча»3
05:46
Кандрева: «После ничьей с Македонией хотели кое-что сами себе доказать»1
05:32
Мартин О'Нил: «Ирландия попала в стыки. Это потрясающе»4
04:58
Головин: «Думаю, у ЦСКА большие шансы выиграть в гостях у „Базеля“»13
04:36
Коноплянка: «Очень удивлён. Думал, что дожмём хорватов»11
04:22
«Рубин» намерен вернуть Бибраса Натхо9
03:45
Рауш: «Сыграл бы за Германию, если бы не дождался предложения из России»10
03:24
Муслин: «Если бы не верил в успех, то не возглавил бы сборную Сербии»4

«Реал» интересуется полузащитником «Бетиса» Руисом

сегодня, 08:39

«Реал», по слухам, пристально следит за полузащитником «Бетиса» Фабианом Руисом Пеньей.

21-летний хавбек провел за «Бетис» лишь 4 матча в текущем розыгрыше Ла Лиги, однако успел отметиться в них забитым мячом и тремя результативными передачами (две из них он записал на свой счет в поединке 12-го тура Примеры против «Реала Сосьедад»), чем привлек к себе внимание «Королевского клуба».

Контракт Руиса с «бело-зелеными» рассчитан до 2020 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
No problem
сегодня в 09:14
Таких в ЛЛ бери неХочу.
Ноунейм вощем.
Байкал Иркутск
сегодня в 09:08
Сильно интересуется или так агент работает?!
Mоnоlo
сегодня в 09:01
Это кто такой?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100