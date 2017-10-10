Президент «Лиона»: «Если мне придётся уволить Женезио, не поведу и бровью»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что не будет колебаться, если надо будет уволить главного тренера команды Бруно Женезио. В данный момент «Лион» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, в 8 турах четырежды сыграв вничью.

«Мы оценим ситуацию после дерби с „Сент-Этьеном“. В наши дни все тренеры чувствуют давление, а у нас амбициозный клуб. Если мне все-таки придется сменить тренера, не поведу и бровью. Однако если результаты улучшатся, мы продолжим работать вместе.

Сейчас спешка не нужна. Мы на 6 очков отстаем от „Монако“ и вскоре сыграем с ними. Скажу вам так: в конце сезона мы будем там, где хотим быть - с Бруно или без него - ведь мы провели хорошую трансферную кампанию летом, и у нас есть суперстадион».

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