Аллегри: «Дибала должен помнить о том, что у него есть и правая нога»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что нападающему туринцев Пауло Дибале следует чаще бить по воротам соперников правой ногой:

«Дибала должен помнить о том, что у него есть и правая нога. Он настоящий трудяга, отличный нападающий, который знает, что может достичь многого. Но он должен помнить о том, что он может бить и с правой. Он это умеет и должен этим пользоваться.

У Бернардески такая же проблема. Им нужно учиться этому, так у них будет больше способов отличиться. Они талантливы, но способны на большее».

Напомним, что Дибала накануне был номинирован на «Золотой мяч».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте