Инфантино: «Месси - невероятный игрок, но ему всё ещё нужно выиграть чемпионат мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не может считаться лучшим игроком в истории футбола без титула чемпиона мира:

«Месси - невероятный игрок, но ему все еще нужно выиграть чемпионат мира. Да, история помнит многих великолепных игроков, которые никогда не выигрывали чемпионат мира, но именно это делает Диего Марадону таким особенным - он выигрывал трофеи и с клубами, и со сборной.

Месси может сыграть на чемпионате мира в России, мы также можем увидеть его и на мундиале-2022, ведь он редко травмируется».

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