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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 35’ Австралия 1:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
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Инфантино: «Месси - невероятный игрок, но ему всё ещё нужно выиграть чемпионат мира»

сегодня, 11:31

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не может считаться лучшим игроком в истории футбола без титула чемпиона мира:

«Месси - невероятный игрок, но ему все еще нужно выиграть чемпионат мира. Да, история помнит многих великолепных игроков, которые никогда не выигрывали чемпионат мира, но именно это делает Диего Марадону таким особенным - он выигрывал трофеи и с клубами, и со сборной.

Месси может сыграть на чемпионате мира в России, мы также можем увидеть его и на мундиале-2022, ведь он редко травмируется».

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Все комментарии
Mamaev ответил ArtNow
сегодня в 12:33
ArtNow:
Уберите это NGY с соккера, пожалуйста.
Ещё лучше с земли))
Red_team
сегодня в 12:32
Чтобы ему выиграть ЧМ нужно самого себя на банку усадить - вот такой вот парадокс
sihafazatron ответил Artuom
сегодня в 12:32
Artuom:
Сейчас Аргенита тоже скучная(((, так что приедут или нет, разница небольшая.
сейчас да, но до м еще много времени, может придет новый тренер и соберется интересная команда
FROBI ответил sihafazatron
сегодня в 12:30
sihafazatron:
надеюсь приедут на чм, без аргентины будет скучно
Да ладно.. зато он про чипсы нас по ТВ веселить будет )
moskwa 09 ответил ArtNow
сегодня в 12:26
ArtNow:
Уберите это NGY с соккера, пожалуйста.
да забей!) так хоть поржать есть над кем...)
Agamaga
сегодня в 12:26
Ди Стефано, Круифф тоже не выигрывали. Феномен Роналдо не выигрывал ЛЧ, разве это делает их менее великими?
амурец ответил жменя семечек
сегодня в 12:25
жменя семечек:
блаттер воспримет это как измену, ведь он буквально осыпал подарками аргентинца! но что поделаешь? это жизнь! леонель в таких вопросах довольно ветреный, и легко меняет, одного на другого ))
ну жизнь идёт Блаттер не удел, Месси нашел нового покровителя, который будет дарить ему золотые мячики
moskwa 09 ответил NGY
сегодня в 12:25
NGY:
Ооо...чувствую завтра ФИФА за уши затащит Аргентину на ЧМ...! Эквадор уже скорее всего получил транш на свои банковские счета...а судьи матча уже проинструктированы топить за Аргентину...!
а я чувствую,что португалия сегодня не выиграет у швецарии,а у них в стыках явно не зеландия будет,кого придется еще за уши вытягивать?
нечитайло
сегодня в 12:23
Пусть попадет в россию сначало
Zidane.5
сегодня в 12:22
Президент Фифа говорит что Месси нужно выиграть ЧМ. Вот это да!!!!!
moskwa 09
сегодня в 12:20
он и без этого лучший,все игроки и тренеры это понимают
ArtNow
сегодня в 12:18
Уберите это NGY с соккера, пожалуйста.
Zidane.5
сегодня в 12:12
Пусть хотя бы выиграет чемпионат и ЛЧ с другим клубом.)))
жменя семечек ответил амурец
сегодня в 12:05
амурец:
и самое главное никто против такого тандема не устоит МНС И ВВС отдыхают
блаттер воспримет это как измену, ведь он буквально осыпал подарками аргентинца! но что поделаешь? это жизнь! леонель в таких вопросах довольно ветреный, и легко меняет, одного на другого ))
амурец ответил жменя семечек
сегодня в 12:00
жменя семечек:
это лучше чем хави с иньестой )))
и самое главное никто против такого тандема не устоит МНС И ВВС отдыхают
жменя семечек ответил амурец
сегодня в 11:59
амурец:
точно братан, убойная связка Месси-Инфантино
это лучше чем хави с иньестой )))
ошалевший ответил NGY
сегодня в 11:58
NGY:
Ооо...чувствую завтра ФИФА за уши затащит Аргентину на ЧМ...! Эквадор уже скорее всего получил транш на свои банковские счета...а судьи матча уже проинструктированы топить за Аргентину...!
айтекин уже на месте
амурец ответил жменя семечек
сегодня в 11:57
жменя семечек:
месси не может, фифа поможет! сколько раз уже такое было..
точно братан, убойная связка Месси-Инфантино
жменя семечек ответил амурец
сегодня в 11:56
амурец:
то есть Инфантино хочет ему в этом помочь?
месси не может, фифа поможет! сколько раз уже такое было..
амурец
сегодня в 11:55
то есть Инфантино хочет ему в этом помочь?
жменя семечек
сегодня в 11:44
когда кто то говорит что месси лучший в мире, смех в студии включается автоматически
Sergey S
сегодня в 11:44
Что бы выиграть надо сначало туда попасть
NGY
сегодня в 11:44
Ооо...чувствую завтра ФИФА за уши затащит Аргентину на ЧМ...!

Эквадор уже скорее всего получил транш на свои банковские счета...а судьи матча уже проинструктированы топить за Аргентину...!
требл ответил LOpp
сегодня в 11:41
LOpp:
для начала пусть хотя бы выиграет Чемпионат Европы.
Вот-вот. Если он выиграет Чемпионат Европы, то даже я, злостный хейтер, признаю его лучшим в мире)
Artuom ответил sihafazatron
сегодня в 11:41
sihafazatron:
надеюсь приедут на чм, без аргентины будет скучно
Сейчас Аргенита тоже скучная(((, так что приедут или нет, разница небольшая.
жменя семечек
сегодня в 11:39
пиар компанию по обожествлению месси можно смело закрывать! выше головы он так и не прыгнул
LOpp
сегодня в 11:39
для начала пусть хотя бы выиграет Чемпионат Европы.
Mоnоlo
сегодня в 11:39
завтра поржем с лидера месси))
sihafazatron
сегодня в 11:34
надеюсь приедут на чм, без аргентины будет скучно
требл
сегодня в 11:33
Месси даже титул чемпиона мира не принесёт признание как лучшего игрока всех времён, слишком он слаб на фоне действительно лучших.
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