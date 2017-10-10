Кавани: «Верратти - лучший игрок, с которым я когда-либо выступал за одну команду»

Нападающий ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани назвал своего одноклубника Марко Верратти лучшим игроком, с которым ему когда-либо доводилось играть, хотя Кавани выступает или выступал в одной команде с Неймаром, Луисом Суаресом и Златаном Ибрагимовичем:

«Лучший игрок, с которым я когда-либо выступал за одну команду? Марко Верратти.

Лучший защитник, которому приходилось противостоять? Джорджо Кьеллини.

Лучший игрок в истории футбола? Диего Марадона».

При этом не все согласятся с тем, что Верратти является игроком мирового-уровня.

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