Де Лаурентис: «Многие мне говорили, что Сарри - это ошибка»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал нынешнее состояние своего клуба и поделился мнением касательно Маурицио Сарри.



«Многие мне говорили ужасные вещи о моем решении взять Сарри в команду. Говорили, что это большая ошибка. Но на самом деле было очень весело, потому что первые слова Маурицио были следующими: „Президент, я проиграю свои первые шесть игр“. И что мы видим в итоге? Он очень сильно изменил команду, в лучшую сторону.



Команда набрала отличную форму. Наша первостепенная цель - это сохранить ее хотя бы до начала марта, чтобы был потенциал на чемпионскую гонку, в которой участвует где-то 5 команд. Но самое главное сейчас - не сглазить».



Ранее Де Лаурентис признавался, что не променял бы Маурицио Сарии на Гвардиолу.

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