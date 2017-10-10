Мусонда о своём положении в «Челси»: «Упорно работаешь, а что получаешь взамен? Да ничего»

Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда, судя по всему, не очень доволен свои текущим положением в клубе, где он получает мало игровой практики:

«Вы многим жертвуете, вы упорно работаете, еще упорнее, отдаете больше сил, чем от вас ожидают, больше, чем можете отдать, потому что вы любите то, чем занимаетесь, больше, чем следовало бы. И что вы получаете взамен? Да практически ничего...

Тем не менее, я продолжу работать с тем же усердием и рвением», - написал бельгиец в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что в услугах Мусонды заинтересован «Селтик».

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