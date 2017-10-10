Эден Азар и Торган Азар впервые забили в одном матче

В заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес принял решение выпустить в «старте» двух братьев — полузащитников Эдена Азара и Торгана Азара. Игрокам нечасто доводится играть вместе — Торгар, выступающий в гладбахской «Боруссии», пока не заслужил доверия тренера. Однако сейчас братья прекрасно сыгрались и на двоих отправили в ворота Кипра 3 гола. В одном матче Эден и Торгар еще никогда прежде не забивали.

Эден отметился дублем (один гол — с пенальти), а его младший брат забил первый гол во втором тайме.

Также в этом матче защитник бельгийцев Ян Вертонген поставил рекорд сборной по количеству сыгранных матчей.

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