Вертонген поставит рекорд по количеству матчей за сборную Бельгии

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген попал в стартовый состав на заключительный матч отборочного этапа ЧМ-2018 со сборной Кипра.

В минувшие выходные 30-летний футболист сравнялся с Яном Кулемансом по количеству матчей в футболке национальной команды, а сегодня и вовсе поставит рекорд страны. Игрок обороны готовится провести 97-й матч в составе сборной Бельгии.

