Экс-хавбек «Барселоны» подозревается в организации петушиных боёв

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Фабио Рошембак арестован у себя на родине.

35-летнего бразильца подозревают в организации петушиных боев.

Сообщается, что полиция поймала бывшего игрока на горячем: прямо во время боев на одной из ферм штата Риу-Гранди-ду-Сул.

В результате операции сотрудниками спецслужб было изъято 24 тысячи долларов, 89 петухов, огнестрельное оружие и наркотики. 57 человек арестовано, среди них и Рошембак.

Экс-игроку грозит штраф и тюремное заключение сроком до 1 года.

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