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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
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Экс-хавбек «Барселоны» подозревается в организации петушиных боёв

сегодня, 17:02

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Фабио Рошембак арестован у себя на родине.

35-летнего бразильца подозревают в организации петушиных боев.

Сообщается, что полиция поймала бывшего игрока на горячем: прямо во время боев на одной из ферм штата Риу-Гранди-ду-Сул.

В результате операции сотрудниками спецслужб было изъято 24 тысячи долларов, 89 петухов, огнестрельное оружие и наркотики. 57 человек арестовано, среди них и Рошембак. 

Экс-игроку грозит штраф и тюремное заключение сроком до 1 года.

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The Frei
сегодня в 17:09
Опять Мадридская газетенка пытается Барсу оклеветать? Продали уже Неймара, организация петушиных боёв уже в Париже проводят.
Gangnam_Style
сегодня в 17:08
ахаха петушиные бои... Кокорина против Дзюбы чтоли стравил?!
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