Роббен сравнялся с Бергкампом по голам за сборную Нидерландов

В поединке сборных Нидерландов и Швеции прошло немногим больше одного тайма. За это время полузащитник хозяев Арьен Роббен успел отметиться дублем, приблизившись к лучшим голеадорам в истории сборной.

Второй гол хавбека «Баварии» стал для него 37-м в футболке национальной команды. Роббен теперь делит четвертое место с Деннисом Бергкампом и движется в направлении Патрика Клюйверта, который отметился в воротах соперников 40 раз. На второй позиции расположился Клас-Ян Хунтелар (42 гола), а больше всех в составе сборной Нидерландов наколотил знаменитый Робин Ван Перси. На счету бывшего форварда «Арсенала» 50 голов в оранжевой футболке.

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