Нидерланды и Швеция объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура отбора на ЧМ-2018 между сборными Нидерландов и Швеции.

Нидерланды: Силессен, Тете, Ван Дейк, Рекик, Аке, Блинд, Бабел, Вильена, Янссен, Вейналдум, Роббен.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Форсберг, Йоханссон, Классон, Берг, Тойвонен.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что «оранжевым» необходимо обыграть шведов с разницей в 7 голов, чтобы принять участие в стыковых матчах.

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