Пареха не сыграет со «Спартаком»

Защитник «Севильи» Николас Пареха пропустит несколько недель в связи с паховой грыжей. Эта проблема донимала игрока в течение всего года, но в сентябре ситуация ухудшилась. Теперь Парехе предстоит операция, которая будет проведена 12 октября в Барселоне. Таким образом, Пареха точно не сыграет 17 октября в матче Лиги чемпионов со «Спартаком».

В текущем сезоне 33-летний бек провел 6 матчей во всех турнирах. Его контракт с андалусийцами рассчитан до лета 2019 года.

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