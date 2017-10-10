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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Идет второй тайм, 54’ Россия 0:0 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 54’ Сербия (до 21) 2:2 Россия (до 21)
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Навас пропустит матч с «Хетафе», но будет готов к «Тоттенхэму»

сегодня, 20:02

Голкипер Кейлор Навас помог сборной Коста-Рики квалифицироваться на чемпионат мира, но вернулся в расположение «Реала» с ушибом ноги.

Повреждение серьезным назвать нельзя, но в качестве меры предосторожности футболист пропустит ближайший матч чемпионата Испании с «Хетафе».

Отдых поможет стражу ворот почувствовать себя лучше после перерыва на матчи сборных. Кроме того, Навас пропустит ничего не решающий для Коста-Рики матч с Панамой, который состоится 11 октября. Ожидается, что вратарь сыграет 17 октября против «Тоттенхэма» в 3-м туре Лиги чемпионов.

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Остапчук 67
сегодня в 20:07
"Реал" должен справиться и без него.
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