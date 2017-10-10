Навас пропустит матч с «Хетафе», но будет готов к «Тоттенхэму»

Голкипер Кейлор Навас помог сборной Коста-Рики квалифицироваться на чемпионат мира, но вернулся в расположение «Реала» с ушибом ноги.

Повреждение серьезным назвать нельзя, но в качестве меры предосторожности футболист пропустит ближайший матч чемпионата Испании с «Хетафе».

Отдых поможет стражу ворот почувствовать себя лучше после перерыва на матчи сборных. Кроме того, Навас пропустит ничего не решающий для Коста-Рики матч с Панамой, который состоится 11 октября. Ожидается, что вратарь сыграет 17 октября против «Тоттенхэма» в 3-м туре Лиги чемпионов.

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