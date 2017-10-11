Погба с успехом продолжает курс реабилитации

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с «Базелем» 12 сентября. Ожидается, что футболист вернется в строй в середине ноября, однако уже сейчас французский игрок выглядит вполне бодро.
В Сети появилось видео, на котором Погба проходит курс реабилитации, занимается на беговой дорожке и выполняет упражнения на других тренажерах. Есть вероятность, что хавбек сможет восстановиться раньше прогнозированного срока.
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