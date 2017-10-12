Сильвестр: «Лукаку может побить рекорд МЮ по голам за сезон в АПЛ с первой же попытки»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр считает, что форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку может побить клубный рекорд по количеству голов в одном сезоне Премьер-Лиги (Криштиану Роналду забил 31 мяч в сезоне 2007/08) в первой же своей кампании на «Олд Траффорд». На данный момент на счету Лукаку, минувшим летом перешедшего из «Эвертона», 7 голов в 7 матчах в нынешнем сезоне АПЛ.

«Лукаку может побить рекорд Роналду в МЮ в первом же сезоне. Это будет серьезная заявка и игрока, и команды. Это будет говорить о многом и, конечно же, это значит то, что МЮ претендует на чемпионство.

Сейчас лишь октябрь, и многое может случиться до конца сезона, но Ромелу способен продолжать забивать».

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