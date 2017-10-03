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Мата: «Знал, что Лукаку будет много забивать, но не думал, что это начнётся так быстро»

сегодня, 03:10

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мнением о форварде Ромелу Лукаку, который в матче 7-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:0) забил свой 11-й гол за МЮ:

«Это большое количество голов. Особенно, если учитывать, что это новая для него команда. Я знал, что Лукаку будет много забивать, но не думал, что это начнётся так быстро. Он многое даёт команде, но для нападающего важно забивать, особенно когда ты видишь, что другие форварды тоже забивают. Он начал в МЮ очень хорошо и сыграл ключевую роль в нашем хорошем старте в этом сезоне. Ромелу – хороший парень, очень скромный человек, в раздевалке все его только любят и очень за него рады.

Я не знаю, как много он забивал в своей карьере, но в „Андерлехте“ это было уже 20 или 30 за сезон. Ему просто нужно было обрести уверенность в себе, и я думаю, в „Вест Бромвиче“ и „Эвертоне“ он стал более опытным и классным футболистом.

Нелегко прийти в „Юнайтед“ и оправдать ожидания, но он делает даже больше, чем люди ждали от него, и это очень здорово для нас».

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