Мирабелли: «Возможно, однажды Белотти сможет надеть футболку „Милана“»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли не исключает, что в будущем «россонери» подпишут нападающего «Торино» Андреа Белотти:

«Не секрет, что мы пытались подписать Белотти, но осуществить этот трансфер было сложно по нескольким причинам.

Это сильный игрок, который является фанатом „Милана“, что тоже хорошо известно. Возможно, однажды он сможет надеть футболку, которую мечтает носить с детства».

Отметим, что отступные в контракте Белотти составляют 100 млн евро, но этот пункт работает лишь для зарубежных клубов. «Россонери» имеют шансы сбить цену за игрока с помощью переговоров.

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