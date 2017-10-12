Кэрролл: «Было бы здорово оказаться в заявке сборной Англии на чемпионат мира»

Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл рассчитывает оказаться в заявке сборной Англии на чемпионат мира-2018. Кэролл в последний раз вызывался в национальную команду в 2012 году.

«Было бы здорово оказаться в заявке сборной.

Мне нужно лишь упорно работать, тогда, надеюсь, я получу вызов в национальную команду. Пока же я сосредоточен на том, чтобы забивать за „Вест Хэм“ и помогать команде добиваться положительных результатов. Если заслужу вызов в сборную, то получу его.

Я уверен в своих силах и способностях».

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