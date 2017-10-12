Мирабелли: «Райола - актёр, он любит быть в центре внимания»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли охарактеризовал эпатажного агента Мино Райолу:

«Райола - один из влиятельнейших агентов мира. Он работает с большими игроками, у него всегда есть план.

Когда он заявил о том, что Доннарумма не будет продлевать с нами контракт, мы стали переживать, но боролись до тех пор, пока не пришли к соглашению. Но даже после заключения контракта Райола продолжил говорить, что не верит в проект „Милана“.

Он актер, любит быть в центре внимания, а говорит такие вещи, так как знает, что упоминание „Милана“ позволит ему попасть на страницы газет».

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