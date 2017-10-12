Бош: «Я бы покинул „Аякс“ минувшим летом и без предложения „Боруссии“»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош отмечает, что его уход из «Аякса» был спланированным:

«В „Аяксе“ мы сумели построить команду, которая смогла достичь особенного результата - сыграть в финале Лиги Европы. К сожалению, мы не победили.

Я еще в январе сказал Эдвину ван дер Сару, что хочу покинуть „Аякс“. Снова повторил это и после финала Лиги Европы, еще до того, как дортмундская „Боруссия“ начала проявлять интерес ко мне. Я бы покинул „Аякс“ минувшим летом и без предложения „Боруссии“.

Люди предполагают, что в „Боруссии“ меня заинтересовали интересным проектом, деньгами, но они плохо меня знают. Это не про меня.

Год в „Аяксе“ получился сложным. Но он и многому меня научил».

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