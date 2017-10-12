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Левандовски: «У Хайнкеса тренировки интенсивнее»

сегодня, 23:33

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что уже чувствует разницу между тренировками Карло Анчелотти и нового наставника мюнхенцев Юппа Хайнкеса.

«Сравнивая тренировки, я могу сказать, что сейчас работаем более интенсивно. Но трудно сказать детальнее. Через два-три месяца занятий можно будет говорить о большем. Я не помню, когда у нас в последний раз была полноценная неделя на тренировки. Мы играем раз в три дня. Надеюсь, что результаты улучшатся».

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