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Перотти: «Сейчас „Наполи“ сильнее „Ювентуса“, но это не значит, что они непобедимы»

сегодня, 23:17
РомаРома-:-НаполиНаполи14.10.2017 в 21:45 Не начался

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти надеется, что «волки» смогут обыграть пока идущий без очковых потерь «Наполи» в матче 8-го тура Серии А:

«Мне нравился футбол, который „Наполи“ начал показывать еще в прошлом сезоне. Мало кто так играет в мире, но это не значит, что они непобедимы.

На текущий момент, думаю, „Наполи“ сильнее „Ювентуса“, по крайней мере это касается демонстрируемого футбола. У них хорошо идут дела, но постараемся огорчить их в Риме».

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Все комментарии
moskwa 09
сегодня в 23:32
из года в год так говорят,а в итоге юве первый и в лч за три года два финала. Ни в коем случае не отбираю заслуг наполи,они действительно показывают классный футбол
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