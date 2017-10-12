Перотти: «Сейчас „Наполи“ сильнее „Ювентуса“, но это не значит, что они непобедимы»

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти надеется, что «волки» смогут обыграть пока идущий без очковых потерь «Наполи» в матче 8-го тура Серии А:

«Мне нравился футбол, который „Наполи“ начал показывать еще в прошлом сезоне. Мало кто так играет в мире, но это не значит, что они непобедимы.

На текущий момент, думаю, „Наполи“ сильнее „Ювентуса“, по крайней мере это касается демонстрируемого футбола. У них хорошо идут дела, но постараемся огорчить их в Риме».

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