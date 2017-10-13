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Воронин: «Сборную России критикуют? Она уже к этому привыкла»

сегодня, 10:37

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин ответил на вопросы журналистов, касающиеся игры сборной России:

«Видел ли матч России с Ираном? Только обзор. Вашу команду критикуют? Она уже к этому привыкла. Могу лишь сказать, что Россия обязана легко обыгрывать Иран. Тем более, вы хозяева чемпионата мира, а Иран не топовая сборная.

Какое впечатление производит сборная Станислава Черчесова? Нельзя сравнивать официальные матчи с товарищескими – разные мотивации. Поэтому о силе команды судить сложно.

Если говорить о результатах контрольных матчей? Корейцы забили четыре гола и проиграли – 2:4. Это сильно (смеется). Проблемы у сборной есть, но я не могу их обсуждать – тренерам виднее».

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 11:49
Воронин, порассуждай лучше о сборной своей страны.
VIPded
сегодня в 11:45
"Сборной" этой давно уже пофик на сборную. Бабло-то от клубов идёт им, а за остальные "копейки" не напрягаются особо...(((
vka1970
сегодня в 11:41
Казалось бы новые лица в сборной, новые идеи и новые исполнители, а уже привыкли.
Смитерс ответил Морозовский
сегодня в 11:29
Морозовский:
Всё правильно - тренерам виднее ! Буем в полуфинале !
)) ты не за лазурных начал притапливать?)) они тоже... постоянно в каком-то полуфинале.
NEADEKVAT
сегодня в 11:27
Критикуй - не критикуй...
loko7
сегодня в 11:22
Мотивации то разные, а результат постоянно один - печальный.
Internazionale Milano
сегодня в 11:10
Сборная Россия без критики,как без пряников.
Морозовский
сегодня в 11:05
Всё правильно - тренерам виднее ! Буем в полуфинале !
Алексей Коротеев
сегодня в 11:04
    kokshareal
    сегодня в 10:52
    пусть пацаны из юношеской сборной играют вместо них на чемпионате мира, думаю хуже не будет.
    Sem25
    сегодня в 10:44
    Андрей, все несколько иначе. Не критикуют, а уже не обращают особого внимания. И это беда. Они привыкли, а многим болельщиком пофигу.
    sir-5
    сегодня в 10:41
    "...на яды у неё иммунитет" В.Высоцкий.
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