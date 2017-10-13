Воронин: «Сборную России критикуют? Она уже к этому привыкла»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин ответил на вопросы журналистов, касающиеся игры сборной России:

«Видел ли матч России с Ираном? Только обзор. Вашу команду критикуют? Она уже к этому привыкла. Могу лишь сказать, что Россия обязана легко обыгрывать Иран. Тем более, вы хозяева чемпионата мира, а Иран не топовая сборная.

Какое впечатление производит сборная Станислава Черчесова? Нельзя сравнивать официальные матчи с товарищескими – разные мотивации. Поэтому о силе команды судить сложно.

Если говорить о результатах контрольных матчей? Корейцы забили четыре гола и проиграли – 2:4. Это сильно (смеется). Проблемы у сборной есть, но я не могу их обсуждать – тренерам виднее».

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