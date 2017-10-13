Сампаоли: «Видаль не контролирует свою тягу к алкоголю, Санчес ни с кем не разговаривает»

Сборная Чили не сумела пробиться на чемпионат мира-2018, и в прессе тут же вспомнили слова экс-главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли о ряде игроков сборной:

«Видалю нужна помощь. Он любит выпить и не контролирует свою тягу к алкоголю. Как-то мы возвращались на самолете из Лимы, и он спросил меня, может ли он выпить бутылку пива, купленную в аэропорту. Я запретил, однако он вместе с некоторыми другими игроками приложился к бутылке виски.

Санчес? Он просыпается с наушниками и завтракает в одиночестве. Он ни с кем не разговаривает.

Эдуардо Варгас? Каждый раз, когда он прибывает в расположение сборной, он становится все хуже».

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