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Сампаоли: «Видаль не контролирует свою тягу к алкоголю, Санчес ни с кем не разговаривает»

сегодня, 10:29

Сборная Чили не сумела пробиться на чемпионат мира-2018, и в прессе тут же вспомнили слова экс-главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли о ряде игроков сборной:

«Видалю нужна помощь. Он любит выпить и не контролирует свою тягу к алкоголю. Как-то мы возвращались на самолете из Лимы, и он спросил меня, может ли он выпить бутылку пива, купленную в аэропорту. Я запретил, однако он вместе с некоторыми другими игроками приложился к бутылке виски.

Санчес? Он просыпается с наушниками и завтракает в одиночестве. Он ни с кем не разговаривает.

Эдуардо Варгас? Каждый раз, когда он прибывает в расположение сборной, он становится все хуже».

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Все комментарии
kolpankolpan ответил zakirjan_87
сегодня в 11:31
zakirjan_87:
Ну не пробились на ЧМ и что из этого трагедию делать, в следующий раз пробьются А копаться в грязном белье игроков кому сейчас это нужно?
А что он сказал--это грязное белье?
Дмитрий Аександров ответил Реалist
сегодня в 11:01
Реалist:
Однако это не помешало им выиграть Кубок Америки 2 раза подряд.Причем в 2015г. впервые в своей истории.
Тогда они были не такими. как сейчас.
Реалist ответил Василий 50
сегодня в 10:58
Василий 50:
Каждый из перечисленных игроков считает себя главной звездой команды. Потому сборной Чили не суждено было попасть на чемпионат мира в Россию. Будущее всех троих, в клубах и сборной, под большим вопросом.
Однако это не помешало им выиграть Кубок Америки 2 раза подряд.Причем в 2015г. впервые в своей истории.
zakirjan_87
сегодня в 10:44
Ну не пробились на ЧМ и что из этого трагедию делать, в следующий раз пробьются

А копаться в грязном белье игроков кому сейчас это нужно?
Василий 50
сегодня в 10:42
Каждый из перечисленных игроков считает себя главной звездой команды.
Потому сборной Чили не суждено было попасть на чемпионат мира в Россию.
Будущее всех троих, в клубах и сборной, под большим вопросом.
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:38
Просто в качестве тренера им нужен Пиночет, а не тряпка.
sihafazatron
сегодня в 10:31
жаль,что чили не попали на чм.
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