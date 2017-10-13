Билич: «Харт недооценён»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что голкиперу «молотобойцев» и сборной Англии Джо Харту не отдают должного:

«Считаю ли я, что Харта недооценивают? Да, считаю. Неспроста же вы задаете мне такой вопрос. Вы же не спрашиваете меня о том, недооценивают ли Харри Кейна.

Я смотрел матч между сборными Англии и Словении, Харт был лучшим.

Джо стал легкой мишенью для критики, но он великолепен. И я говорю не только о его вратарских качествах. Он всегда принимает на себя все стрелы критики. Он настоящий профессионал, который заботится о своих партнерах по команде».

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