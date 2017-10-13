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У Левандовски есть вопросы к распределению мест при голосовании за «Золотой мяч»

сегодня, 10:03

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски не придает большого значения тому, что он был вновь номинирован на «Золотой мяч» в этом году. Нападающий не слишком верит в свою победу.

«Я бы не сказал, что „Золотой мяч“ очень важен для меня. Успех с клубом для меня важнее, особенно в Лиге чемпионов. Я не фокусируюсь на личных наградах.

Не понимаю, почему игроков ставят на 50-е, 5-е или 25-е места. Важны лишь первые три места. Поэтому в прошлом году я был слегка... как бы лучше сказать... шокирован.

Вы выступаете за „Баварию“, играете в полуфинале Лиги чемпионов, забиваете много мячей в Бундеслиге, являетесь вторым бомбардиром в Лиге чемпионов... Не знаю, на каком месте я тогда финишировал (на 16-м, прим. ред.), но это было забавно. Забавно, да, это подходящее слово».

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Все комментарии
Аксинья
сегодня в 10:21
Когда у Левандовски спросили кто явный номинант на "Золотой мяч" он скромно ответил: "Нас трое"
Kurtd
сегодня в 10:20
Роберт не первый, кто не получит (получил) Золотой мяч.
Может быть КриРо и Месси лучшие игроки последнего десятилетия, но не из года в год.
Лионелю по честному нет места даже в тройке призёров за 2017 год.
Ещё года 3-4 между собой эта парочка мячи делить будет. Если только Бразилия не выиграет Чемпионат мира, а ПСЖ Лигу чемпионов.
Тогда Неймар)
drug01
сегодня в 10:20
Роберт хочет быть ближе к мячу
benderivan
сегодня в 10:11
О чем он вообще. Забавно ему что-то
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