У Левандовски есть вопросы к распределению мест при голосовании за «Золотой мяч»

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски не придает большого значения тому, что он был вновь номинирован на «Золотой мяч» в этом году. Нападающий не слишком верит в свою победу.

«Я бы не сказал, что „Золотой мяч“ очень важен для меня. Успех с клубом для меня важнее, особенно в Лиге чемпионов. Я не фокусируюсь на личных наградах.

Не понимаю, почему игроков ставят на 50-е, 5-е или 25-е места. Важны лишь первые три места. Поэтому в прошлом году я был слегка... как бы лучше сказать... шокирован.

Вы выступаете за „Баварию“, играете в полуфинале Лиги чемпионов, забиваете много мячей в Бундеслиге, являетесь вторым бомбардиром в Лиге чемпионов... Не знаю, на каком месте я тогда финишировал (на 16-м, прим. ред.), но это было забавно. Забавно, да, это подходящее слово».

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