Россия ушла от поражения в игре с Ираном

Сборная России в Казани сыграла вничью с командой Ирана в контрольном матче.

Казань, стадион «Казань Арена»

Россия - Иран 1:1 (0:0)

Голы: Полоз 74 - Азмун 57.

Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия 46), Фернандес (Самедов 66), Кудряшов, Тарасов (Кузяев 64), Рауш, Ерохин, Миранчук (Полоз 56), Кокорин, Смолов (Заболотный 83).

Главный тренер: Станислав Черчесов.

Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян 83), Хаджсафи, Хоссейни, Эбраими (Абдоллахзадех 90+3), Пуралиганджи, Амири, Эзатолахи (Чешми 80), Джаханбахш (Годдос 64), Азмун (Резаеи 64), Тареми (Имани 75).

Главный тренер: Карлуш Кейруш.

Судья: Милорад Мажич.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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