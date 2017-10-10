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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
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Россия ушла от поражения в игре с Ираном

сегодня, 20:50
РоссияРоссия1 : 1ИранИранМатч завершен

Сборная России в Казани сыграла вничью с командой Ирана в контрольном матче.

Казань, стадион «Казань Арена»

Россия - Иран 1:1 (0:0)
Голы: Полоз 74 - Азмун 57.

Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия 46), Фернандес (Самедов 66), Кудряшов, Тарасов (Кузяев 64), Рауш, Ерохин, Миранчук (Полоз 56), Кокорин, Смолов (Заболотный 83).
Главный тренер: Станислав Черчесов.

Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян 83), Хаджсафи, Хоссейни, Эбраими (Абдоллахзадех 90+3), Пуралиганджи, Амири, Эзатолахи (Чешми 80), Джаханбахш (Годдос 64), Азмун (Резаеи 64), Тареми (Имани 75).
Главный тренер: Карлуш Кейруш.

Судья: Милорад Мажич.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 21:42
Я думаю наша сборная играла хорошо
Аланский патриот
сегодня в 21:42
Молодежная сборная России проиграла вашим братушкам Сербии. Опять Черчесов виноват? Россия не футбольная страна (как сказал Слуцкий). От этого и нужно отталкиваться.
протон1 ответил NAZAR 007
сегодня в 21:42
NAZAR 007:
Полуяхтов и Жирков. Они атаки не тормозят.а прут вперед. А этот трусоватый какой-то ) Чуть прессинг, сразу назад..... Даже сблизиться сопернику не давал,сразу назад пасовал )
жироков пахарь. единственный игрок из старых что не продул физику и дух. мотиватор в игре...
Зафод Библброкс
сегодня в 21:42
игра так себе, хотя Рауш понравился, вот что значит в бундеслиге играет
Azu-Killah37
сегодня в 21:41
Кутепов просто 0
mars6791 ответил cska-62
сегодня в 21:41
cska-62:
В первом тайме у команд были полумоменты, но голевой момент был только один на 29 минуте, когда Ерохин промахнулся по пустым уже воротам! Надо сказать, что начали игру команды очень медленно, и было как-то странно осознавать, что сборная Ирана без каких-либо проблем отобралась на Чемпионат мира 2018 года, круто обойдя Южную Корею в азиатской группе. К середине тайма скорости появились. И стало очевидно, что сборная Ирана – отнюдь не медлительные мальчики для битья. Замена в самом начале второго тайма Васина на Джикия была оправданной. Васин в одном моменте первого тайма по-детски упустил Азмуна и дал ему пробить головой, правда, не слишком опасно. Во втором тайме Азмун своего шанса не упустил, хотя сначала на 50 минуте с выгодной позиции и пробил по воробьям. Но на 57 минуте, воспользовавшись тем, что Марио Фернандес подключался к атаке и оказался отрезанным, шикарный проход по левому флангу (по нашему правому!) сделал Тареми, обыграв или оставив не удел поочерёдно Кутепова, Джикия и Кудряшова, после чего на блюдечке выложил пас Азмуну, который и открыл счёт в матче. Увы, но замены Игнашевичу и братьем Березуцким в центре обороны у нашей сборной нет! Как, впрочем, и у ЦСКА. Сборная России не опустила руки, а выходы на замену Полоза, Самедова и Кузяева только обострили игру. Моменты у наших были. Тут и опасный удар со штрафного Смолова, с которым справился с трудом иранский вратарь, и обводящий удар Самедова в перекладину, когда просто чудо спасло сборную Ирана. Но на 74 минуте комбинация Кузяев-Самедов-Полоз завершилась забитым мячом по всем правилам футбольного искусства. Уже в дополнительное время победу мог вырвать для нашей сборной удар головой Кутепова с неудобной позиции, но в упор. Не вышло. Хорошо сыграл вратарь. О матче в целом: откровенно порадовал Константин Рауш, которому, несмотря на солидный вид, только 27 лет. Самый футбольный возраст! И игрок, как оказалось, он очень качественный и работоспособный. Ещё я обратил внимание на то, что если бы Кокорин или Смолов обладали техникой приёма мяча Марио Фернандеса (защитника!), то цены бы им не было. Ко всем имеющимся у них достоинствам. Резюме по сборной: фланговые латерали для игры с тремя центральными защитниками у нас имеются, справа – Марио Фернандес или Самедов, слева – Рауш, Жирков или Смольников. При этом Самедов и Жирков могут спокойно сыграть и на позиции выше – в атаке. С форвардами проблем тоже нет. Тут и Кокорин, и Смолов, и Полоз, и Заболотный. Не останется, возможно, без места в основе и Ерохин, способный выполнять различные функции в середине поля и в атаке по заданию тренера. Равно как и Головин. Есть надежда, что прервётся череда травм у Дзагоева. Опорником вижу только Далера Кузяева. Он просто на голову выше по классу Тарасова, и сильнее Оздоева. Центр обороны у нас пока – самое слабое место. Кого выберет Черчесов, представления не имею! И выбор невелик: Васин, Кутепов, Джикия и Кудряшов. Лучше, наверное, всё-таки вместо Граната и Нойштедтера в заявку на Чемпионат мира внести двух из трёх ветеранов ЦСКА: Игнашевича или одного или сразу двух братьев Березуцких. Ну, а кого выпускать на поле в основе, решать перед матчами. С позицией вратаря тоже нет проблем. Все трое – Акинфеев, Лунёв и Габулов - достойны выступать за сборную. ПРОБЛЕМА – В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ!
Смысла нет в этом переборе фамилий, при том что есть вполне достойные игроки для сборной. Нет рисунка игры, комбинаций (длинных), дриблинга. Все эти забегания, прорыв по флангу и прострел - это элементарные вещи, грамотный соперник все это накроет на счет раз. Здесь проблема не только в центре обороны, здесь проблема поболее - на тренерском мостике.
Valeriy-48 ответил Greiba
сегодня в 21:41
Greiba:
Давно не смотрел матчи сборной при Черчесове, похоже не много я потерял. Ни какои внятной командной игры нет, такое ощущение что Черчесов только и может состав определять и решать какие делать замены. Любой игрок сборной в своем клубе играет сильнее чем у Черчесова.
А, что Вы хотели? Откуда у сборной появятся какие то новые решения, более интересная игра, если уровень тренера это Российский чемпионат. Терек , Динамо, Жемчужина, в Польше чемпионат, даже по слабее Российского будет.
Nikola45
сегодня в 21:41
Всем всего доброго! ))
gentlewolf
сегодня в 21:41
Свезло нам не по детски. Домашний чемпионат мира - и одна из самых слабых домашних сборных за все времена.
опозоримся ведь.
Exia
сегодня в 21:41
Со всем уважением к Черчесову, пора уже определяться с основой. До ЧМ осталось не так много игр. Пора наигрывать костяк. А то получим в итоге команду бей беги, которая не понимает кому и куда.
протон1 ответил жменя семечек
сегодня в 21:41
жменя семечек:
мне иранец самедов больше остальных понравился
оон азик. причем тут иран. но хотя шииты
протон1
сегодня в 21:40
на чм опозоримся
Дед за ЦСКА ответил Nikola45
сегодня в 21:40
Nikola45:
Прекратите лобировать Акинфеева ))
Неправильно понял.Просто констатация факта. Если и далее будет провожать мяч глазами,то этот гол будет не последним.
Nikola45 ответил Absinthe7
сегодня в 21:40
Absinthe7:
Мнения разделились: Рауш - лучший, Рауш - худший. По-ходу, самый заметный игрок в матче) По самоотдаче снимаю шляпу!
А как не заметить зайчики от прожекторов? ))
zyxel410 ответил NAZAR 007
сегодня в 21:40
NAZAR 007:
Я лично на него все не вешал. Не надо. Просто столько рекламы и пиара ему, и в студии,и от комментаторов,и Черчесов вытащил его непонятно откуда,...просто наводит на мысли...а не лобби ли это..) Вне клубных пристрастий ,сегодня лучший - Самедов....Я не особо перевариваю его,но он реально вышел,и сыграл выше всяких похвал.
Вы что думали к нам приедет Месси? Реклама она будет для всех,кто к нам едет из зарубежных чемпионатов. Вспомните Черышева, Нойштедтера. Я и не говорю что он,Рауш, провел выдающийся матч, но на общем уровне он выглядел вполне нормально, а с учетом что он на семь лет моложе Жиркова, то вполне рабочий вариант на левую бровку.
Казанский ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 21:40
Лёха Шахтинский:
Андрей, для наших и сборная Буркина-Фасо теперь очень "Крепкий Орешек" - Кокосового "Баунти" теперь не будет никогда. Прошли те времена когда были сборные сильные и слабые. Все сейчас научились играть в футбол. Сильные в позиционной атаке, слабые в глухой обороне. Очень хочется верить, что наши парни найдут золотую середину и покажут нам достойный футбол на домашнем Чемпионате Мира 2018. Такое событие раз в жизни бывает. Наши должны показать, что они настоящие Мужики и воины и они костьми ложаться на поле и сражаются за нашу Россию. Чтобы не стыдно, а очень Достойно. Это мое мнение.
Дарова,Лёха.Слова твои про сборные хорошие,но обидно мне читать твое мнение о КББ((Он то тебя чем обидел?
NAZAR 007 ответил zyxel410
сегодня в 21:39
zyxel410:
Мое мнение, что Рауш при всех его косяках, на данный момент, вполне заслуживает место в сборной. Мое мнение, что на данный момент кардинально лучше него никого нет. А вообще, для начала очень хочется увидеть боевой состав сборной.
Полуяхтов и Жирков. Они атаки не тормозят.а прут вперед.
А этот трусоватый какой-то ) Чуть прессинг, сразу назад.....
Даже сблизиться сопернику не давал,сразу назад пасовал )
Nikola45 ответил spartach n1
сегодня в 21:39
spartach n1:
Николай мне давнишний товарищ,по дружески можно и уступить если просит,у вас не так ?
Раз друг значит может влиять на ваше мнение? ))
Absinthe7
сегодня в 21:38
Мнения разделились: Рауш - лучший, Рауш - худший. По-ходу, самый заметный игрок в матче) По самоотдаче снимаю шляпу!
Nikola45 ответил zyxel410
сегодня в 21:38
zyxel410:
Мое мнение, что Рауш при всех его косяках, на данный момент, вполне заслуживает место в сборной. Мое мнение, что на данный момент кардинально лучше него никого нет. А вообще, для начала очень хочется увидеть боевой состав сборной.
Я ничего не сказал о том достоин он или нет! Я об его игре! По мне так плохо играл!
Nikola45 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 21:37
NoKerzhNoParty:
Честно говоря не заметил каких то особых действий со стороны самедова Такую голевую мог дать кто угодно А вот передачу на самедова перед голом можно оценить очень высоко
Соглашусь! Но голевая передача в зачете!
NAZAR 007 ответил zyxel410
сегодня в 21:36
zyxel410:
Ну вот мы и нашли причину всех неудач. Надо убрать Рауша и игра сразу наладится.
Я лично на него все не вешал. Не надо. Просто столько рекламы
и пиара ему, и в студии,и от комментаторов,и Черчесов вытащил
его непонятно откуда,...просто наводит на мысли...а не лобби ли это..)

Вне клубных пристрастий ,сегодня лучший - Самедов....Я не особо
перевариваю его,но он реально вышел,и сыграл выше всяких похвал.
NoKerzhNoParty ответил Nikola45
сегодня в 21:36
Честно говоря не заметил каких то особых действий со стороны самедова
Такую голевую мог дать кто угодно
А вот передачу на самедова перед голом можно оценить очень высоко
zyxel410 ответил Nikola45
сегодня в 21:36
Nikola45:
У вас свое мнение! У меня свое! По мне нужно стараться развивать атаку а все что я видал! Это пассы назад!
Мое мнение, что Рауш при всех его косяках, на данный момент, вполне заслуживает место в сборной. Мое мнение, что на данный момент кардинально лучше него никого нет.
А вообще, для начала очень хочется увидеть боевой состав сборной.
spartach n1 ответил Nikola45
сегодня в 21:36
Nikola45:
Удалить? )) Понятно Коля ни причем? ))
Николай мне давнишний товарищ,по дружески можно и уступить если просит,у вас не так ?
Лёха Шахтинский
сегодня в 21:35
Андрей, для наших и сборная Буркина-Фасо теперь очень "Крепкий Орешек" - Кокосового "Баунти" теперь не будет никогда. Прошли те времена когда были сборные сильные и слабые. Все сейчас научились играть в футбол. Сильные в позиционной атаке, слабые в глухой обороне. Очень хочется верить, что наши парни найдут золотую середину и покажут нам достойный футбол на домашнем Чемпионате Мира 2018. Такое событие раз в жизни бывает. Наши должны показать, что они настоящие Мужики и воины и они костьми ложаться на поле и сражаются за нашу Россию. Чтобы не стыдно, а очень Достойно. Это мое мнение.
Nikola45 ответил Аланский патриот
сегодня в 21:35
Аланский патриот:
Смешно читать про то как нужно было грамить Иран. Иран это что, мальчики для битья?)
Могу дать совет не читайте ))
Казанский ответил cska-62
сегодня в 21:34
cska-62:
В первом тайме у команд были полумоменты, но голевой момент был только один на 29 минуте, когда Ерохин промахнулся по пустым уже воротам! Надо сказать, что начали игру команды очень медленно, и было как-то странно осознавать, что сборная Ирана без каких-либо проблем отобралась на Чемпионат мира 2018 года, круто обойдя Южную Корею в азиатской группе. К середине тайма скорости появились. И стало очевидно, что сборная Ирана – отнюдь не медлительные мальчики для битья. Замена в самом начале второго тайма Васина на Джикия была оправданной. Васин в одном моменте первого тайма по-детски упустил Азмуна и дал ему пробить головой, правда, не слишком опасно. Во втором тайме Азмун своего шанса не упустил, хотя сначала на 50 минуте с выгодной позиции и пробил по воробьям. Но на 57 минуте, воспользовавшись тем, что Марио Фернандес подключался к атаке и оказался отрезанным, шикарный проход по левому флангу (по нашему правому!) сделал Тареми, обыграв или оставив не удел поочерёдно Кутепова, Джикия и Кудряшова, после чего на блюдечке выложил пас Азмуну, который и открыл счёт в матче. Увы, но замены Игнашевичу и братьем Березуцким в центре обороны у нашей сборной нет! Как, впрочем, и у ЦСКА. Сборная России не опустила руки, а выходы на замену Полоза, Самедова и Кузяева только обострили игру. Моменты у наших были. Тут и опасный удар со штрафного Смолова, с которым справился с трудом иранский вратарь, и обводящий удар Самедова в перекладину, когда просто чудо спасло сборную Ирана. Но на 74 минуте комбинация Кузяев-Самедов-Полоз завершилась забитым мячом по всем правилам футбольного искусства. Уже в дополнительное время победу мог вырвать для нашей сборной удар головой Кутепова с неудобной позиции, но в упор. Не вышло. Хорошо сыграл вратарь. О матче в целом: откровенно порадовал Константин Рауш, которому, несмотря на солидный вид, только 27 лет. Самый футбольный возраст! И игрок, как оказалось, он очень качественный и работоспособный. Ещё я обратил внимание на то, что если бы Кокорин или Смолов обладали техникой приёма мяча Марио Фернандеса (защитника!), то цены бы им не было. Ко всем имеющимся у них достоинствам. Резюме по сборной: фланговые латерали для игры с тремя центральными защитниками у нас имеются, справа – Марио Фернандес или Самедов, слева – Рауш, Жирков или Смольников. При этом Самедов и Жирков могут спокойно сыграть и на позиции выше – в атаке. С форвардами проблем тоже нет. Тут и Кокорин, и Смолов, и Полоз, и Заболотный. Не останется, возможно, без места в основе и Ерохин, способный выполнять различные функции в середине поля и в атаке по заданию тренера. Равно как и Головин. Есть надежда, что прервётся череда травм у Дзагоева. Опорником вижу только Далера Кузяева. Он просто на голову выше по классу Тарасова, и сильнее Оздоева. Центр обороны у нас пока – самое слабое место. Кого выберет Черчесов, представления не имею! И выбор невелик: Васин, Кутепов, Джикия и Кудряшов. Лучше, наверное, всё-таки вместо Граната и Нойштедтера в заявку на Чемпионат мира внести двух из трёх ветеранов ЦСКА: Игнашевича или одного или сразу двух братьев Березуцких. Ну, а кого выпускать на поле в основе, решать перед матчами. С позицией вратаря тоже нет проблем. Все трое – Акинфеев, Лунёв и Габулов - достойны выступать за сборную. ПРОБЛЕМА – В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ!
Ты в курсе,что 99% КС-фанов дальше заголовка не читают?
Nikola45 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 21:34
Дед за ЦСКА:
Как сказать. Почему стоял на месте и провожал глазами полёт мяча ? Сдвинься влево и мог отбить слабо летящий в ворота мяч. Лунёв не выручил.
Прекратите лобировать Акинфеева ))
Аланский патриот
сегодня в 21:34
Смешно читать про то как нужно было грамить Иран. Иран это что, мальчики для битья?)
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