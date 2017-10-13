Далглиш: «Мата может забить „Ливерпулю“, выйдя на замену»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш, в чью честь на «Энфилде» откроют трибуну перед матчем 8-го тура АПЛ между «красными» и «Манчестер Юнайтед», считает, что полузащитник МЮ Хуан Мата может стать джокером в предстоящей игре:

«Хуан Мата может забить, выйдя на замену.

Он уже забил несколько мячей за „Юнайтед“ таким образом, что, думаю, стало приятным сюрпризом для всех в МЮ.

Надеюсь, что им придется выпускать его на замену ближе к концу встречи, когда у „дьяволов“ будут проблемы».

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