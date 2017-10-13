Далглиш: «Мата может забить „Ливерпулю“, выйдя на замену»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 13 тур
18:00 сегодня Смоленск -:- Торпедо Вл
19:00 сегодня Казанка -:- Велес
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 14 тур
14:00 сегодня КС-2 -:- Волга Ул
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 сегодня Ахмат -:- Спартак М
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
15:00 сегодня Динамо М (мол) -:- СКА-Хабаровск (мол)
Франция. Лига 1 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Лион -:- Монако
  • Главные новости
  • Все новости
10:13
Месси стоит перед выбором: перейти в «Ман Сити» или продлить контракт с «Барселоной»5
08:52
Ф. Луис: «Месси так хорош, что смог бы привести к чемпионству и посредственную команду»34
08:29
Мостовой: «Стать чемпионом у „Спартака“ вряд ли получится - слишком далеко ушёл „Зенит“»46
21:54
Яя Туре: «Готов предложить свою помощь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом»63
20:04
МЮ поспорит с «Реалом» за Кейна47
10:03
У Левандовски есть вопросы к распределению мест при голосовании за «Золотой мяч»4
09:49
Билич: «Харт недооценён»2
09:29
Газизов: «У „Уфы“ есть резервы, чтобы пойти по нарастающей. Всё должно получиться»1
09:04
СМИ: «„Тоттенхэм“ готов расстаться с Роузом»3
08:39
Ледяхов: «У „Ахмата“ заметен дисбаланс между обороной и атакой»3
08:14
Чернов: «Конечно, я бы поехал в Англию, если бы Слуцкий позвал меня»11
01:07
Ледяхов: «„Спартаку“ пора оживать»29
01:02
Брюс Арена намерен подать в отставку с поста главного тренера сборной США5
00:59
Фелан: «Соперники снова стали бояться МЮ»20
00:53
Гудмундссон: «Сборная Исландии войдёт в историю»8
00:53
Фергюсон и Чарльтон посетят церемонию открытия трибуны имени Далглиша на «Энфилде»4
00:48
Питерс считает, что Крауч пригодится сборной Англии на ЧМ-20186
00:38
FOX заплатила $400 млн за покупку прав на показ матчей мундиаля, но США на нём не сыграет19
00:21
Мирабелли: «Возможно, однажды Белотти сможет надеть футболку „Милана“»4
00:10
Месси летом выступил против перехода Дибалы в «Барселону»23
00:02
Калинич, скорее всего, пропустит миланское дерби из-за травмы2
23:56
Маскерано думает об уходе из «Барселоны»15
23:51
Бош: «Я бы покинул „Аякс“ минувшим летом и без предложения „Боруссии“»1
23:37
Мирабелли: «Райола - актёр, он любит быть в центре внимания»4
23:33
Левандовски: «У Хайнкеса тренировки интенсивнее»8

Далглиш: «Мата может забить „Ливерпулю“, выйдя на замену»

сегодня, 09:16
ЛиверпульЛиверпуль-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 14:30 Не начался

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш, в чью честь на «Энфилде» откроют трибуну перед матчем 8-го тура АПЛ между «красными» и «Манчестер Юнайтед», считает, что полузащитник МЮ Хуан Мата может стать джокером в предстоящей игре:

«Хуан Мата может забить, выйдя на замену.

Он уже забил несколько мячей за „Юнайтед“ таким образом, что, думаю, стало приятным сюрпризом для всех в МЮ.

Надеюсь, что им придется выпускать его на замену ближе к концу встречи, когда у „дьяволов“ будут проблемы».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
mc_key
сегодня в 10:18
как и Решфорд, и Марсьяль, а Лингард пас
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100