«Торино» готов предложить Белотти новый контракт

«Торино» удалось удержать своего лидера Андреа Белотти в составе этим летом, пока несколько крупных клубов намеревались его приобрести. Руководство туринского коллектива соглашалось продать футболиста в «Милан» только за 100 млн евро. Теперь «Торино» намерен предложить форварду новый контракт.

Стоимость выкупа игрока согласно новому соглашению превысит 100 млн евро.

Напомним, что Белотти повредил колено в матче с «Вероной» и выбыл из строя на 4 недели.

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