Источник: Таски пока отказался продлевать контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Сердар Таски в сентябре не смог договориться с клубом о подписании нового контракта. Об этом рассказал источник, близкий к клубу.

«Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению - игроки не принял предложение „Спартака“. В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в „Спартаке“, стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения».

Нынешнее соглашение 30-летнего Таски со «Спартаком» истекает летом 2018 года.

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