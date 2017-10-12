Источник: Таски пока отказался продлевать контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Сердар Таски в сентябре не смог договориться с клубом о подписании нового контракта. Об этом рассказал источник, близкий к клубу.
«Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению - игроки не принял предложение „Спартака“. В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в „Спартаке“, стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения».
Нынешнее соглашение 30-летнего Таски со «Спартаком» истекает летом 2018 года.
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Бавария, помню, его в аренду взяла, так он в первом же матче два привоза организовал. Больше на поле его никто не видел :)
Бавария, помню, его в аренду взяла, так он в первом же матче два привоза организовал. Больше на поле его никто не видел :)