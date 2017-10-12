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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
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Источник: Таски пока отказался продлевать контракт со «Спартаком»

сегодня, 12:30

Защитник «Спартака» Сердар Таски в сентябре не смог договориться с клубом о подписании нового контракта. Об этом рассказал источник, близкий к клубу.

«Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению - игроки не принял предложение „Спартака“. В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в „Спартаке“, стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения».

Нынешнее соглашение 30-летнего Таски со «Спартаком» истекает летом 2018 года.

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 12:57
А нужен ли он "Спартаку"?
ziborock
сегодня в 12:48
Ох уж эти "источники")
ДСА
сегодня в 12:41
А вдруг удастся из группы Лиги Чемпионов выйти? Тогда можно и прибавки потребовать.
kmhb
сегодня в 12:39
Гнать его надо в шею. Человек-привоз.
Бавария, помню, его в аренду взяла, так он в первом же матче два привоза организовал. Больше на поле его никто не видел :)
Zimka
сегодня в 12:37
Псевдоболельщики сожгли флаг его страны поэтому он останется только за большие деньги, но в том что бы доить нефтяной мешок нет ничего плохого.
ermak6448
сегодня в 12:34
не большая потеря для Спартака
Igo0rek
сегодня в 12:32
Подобные новости, уже года три всем мазолят глаза, а он все никак уйти не может...
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