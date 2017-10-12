«Барселона» готова предложить Месси 80 млн фунтов бонуса за продление контракта

Руководство «Барселоны» готово пойти на колоссальные траты, чтобы удержать в команде нападающего Лионеля Месси, сообщают СМИ.

Клуб намерен предложить аргентинцу подписной бонус в размере 80 млн фунтов, а по контракту Месси будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в неделю. Чтобы покрыть такие расходы «Барселона» готова в 2018 году продать права на название домашнего стадиона «Камп Ноу». По расчетам клуба, такая сделка позволит заработать 179 млн фунтов в течение 25 лет.

Действующий контракт 30-летнего игрока с клубом истекает 30 июня 2018 года. «Барселона» ранее уже официально анонсировала продление договора с Месси, но до сих пор этого так и не произошло.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте