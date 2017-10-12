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«Барселона» готова предложить Месси 80 млн фунтов бонуса за продление контракта

сегодня, 16:16

Руководство «Барселоны» готово пойти на колоссальные траты, чтобы удержать в команде нападающего Лионеля Месси, сообщают СМИ.

Клуб намерен предложить аргентинцу подписной бонус в размере 80 млн фунтов, а по контракту Месси будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в неделю. Чтобы покрыть такие расходы «Барселона» готова в 2018 году продать права на название домашнего стадиона «Камп Ноу». По расчетам клуба, такая сделка позволит заработать 179 млн фунтов в течение 25 лет. 

Действующий контракт 30-летнего игрока с клубом истекает 30 июня 2018 года. «Барселона» ранее уже официально анонсировала продление договора с Месси, но до сих пор этого так и не произошло.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 17:41
Алчность и жадность аргентинца не знает границ и пределов! Нужно еще больше золота для своей главной звезды) Иначе, клич комментатора Месси, Месси, Месси, Месси мы не услышим на матчах с участием Барселоны:(
Шуnя771 ответил жменя семечек
сегодня в 17:40
жменя семечек:
в фунтах, наверно по тому что барселона всей каталонией в апл собиралась))
Точно! Практикуются)
вячеслав остапенко
сегодня в 17:38
Я думаю что Месси согласится
drug01
сегодня в 17:35
Зенит готов заплатить значительно больше.....
жменя семечек ответил Шуnя771
сегодня в 17:31
Шуnя771:
В фунтах цифирь меньше...))
в фунтах, наверно по тому что барселона всей каталонией в апл собиралась))
Шуnя771 ответил FRZZ
сегодня в 17:29
FRZZ:
А почему фунты, а не евро?
В фунтах цифирь меньше...))
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:27
Чушь какая то!
RussianHorse ответил Valerii
сегодня в 17:24
Valerii:
Если перейдет в АПЛ то в Англии будет фантастический футбольный бум. Когда проходят летние турниры в США я представляю какой там ажиотаж. Стадионы полные, Вот это действительно популяризация футбола. К нам бы так приезжали на лето поиграть. МС , бавария реал барса и т.д.
В США стадион полон и без лепрекона, там и на Портленд, условный, солд-аут.
FRZZ
сегодня в 17:22
А почему фунты, а не евро?
Caniggia
сегодня в 17:16
Какой совершенно дикий бонус за стареющего игрока! За эти деньги можно куить топ молодого футболиста. Капец!!!
Valerii
сегодня в 17:15
Если перейдет в АПЛ то в Англии будет фантастический футбольный бум. Когда проходят летние турниры в США я представляю какой там ажиотаж. Стадионы полные, Вот это действительно популяризация футбола. К нам бы так приезжали на лето поиграть. МС , бавария реал барса и т.д.
Ювентиец
сегодня в 17:15
Я понял! Так бабло отмывается! Платить годовой бюджет Мадагаскара и Буркина-Фасо 30 летнему (пусть и очень хорошему) игроку - верх кретинизма. Вывод очевиден...
Ruslan3132
сегодня в 17:12
Чтобы покрыть такие расходы «Барселона» готова в 2018 году продать права на название домашнего стадиона «Камп Ноу»

что-то типа Балет Арена )) Или Рефери Стэдиум ))) Нет больше вашего Камп Ноу ))
Василий 50
сегодня в 17:11
МС в состоянии назначить гораздо больший подписной бонус Месси, как свободному агенту.
Мне кажется, что аргентинец уже рассматривает возможные поводы отказать "Барселоне".
Valerii
сегодня в 17:08
Мне кажется достойно оценили пол ляма в неделю, но я все таки думаю лучше если он уйдет в МСити. Тут много переплетается. И клуб барса для него родной дом. И в АПЛ вроде самое время поиграть, а когда еще ? Приму любое что бы не решил. Главное что бы играл.
Lionel Messi-10
сегодня в 16:58
Все это спекуляции СМИ.
В клубе сами разберутся.
Да и в конце концов речь идёт о лучшем игроке мира, который тащит клуб и сборную, так что есть о чем думать.
Apsny ответил RussianHorse
сегодня в 16:54
RussianHorse:
Ну все, забил слабой команде 3 мяча ( с помощью ДиМы), опять закричали, что он «гений», и опять стал клянчить контракт пожирнее.
Первый гол с ним разыграли, и то Месси развернул эту атаку, а остальные два ты вообще видел?
oligarx vasia
сегодня в 16:54
Говорил же Маме,что хочу быть футболистом,а она мне лучше учись,а толку диплом есть,но работаю сборщиком мебели это просто пи......ц!!!!
жменя семечек ответил ZenCh
сегодня в 16:46
ZenCh:
А ведь президент Барселоны говорил, что контракт уже подписан, осталось только фото сделать
фото с месси, дороже всего почему то именно барселоне обходится ))
жменя семечек
сегодня в 16:45
а потом вопросы тут у некоторых к президенту барселоны - почему никого на слабые позиции не приобрели? )) да по тому что на всех этих позициях у вас алчность месси играет))
NGY
сегодня в 16:43
Пусть продляют и дадут обещанное...это будет здорово...!
Don trambon
сегодня в 16:42
80 млн за подпись))0
Можно ли уважать данный клуб и игрока после этого?)
Ему 30 лет - 80 млн, в 33, сколько тогда будет?) Вообще стадион продадут, что бы продлить?)

Все говорят, что псж, мс и другие клубы , которые тратят большие деньги, портят футбол) Я думаю, что футбол портит барселона, которая готова отдать 80 млн, королю эйбаров и эквадоров лишь только за подпись)

Скоро Барселонаа уничтожит сама себя, что не может не радовать)
juchok
сегодня в 16:41
а без бонуса не судьба продлить?
McManaman
сегодня в 16:39
Е моЕ
Ministri Krasnodar
сегодня в 16:31
Трогательные отношения в барселонке))
Tysоn
сегодня в 16:31
королю эйбара ...
Sem25
сегодня в 16:30
Это шанс для нас! "газпром-арена"!)))
ZenCh
сегодня в 16:30
А ведь президент Барселоны говорил, что контракт уже подписан, осталось только фото сделать
Мяучелo
сегодня в 16:29
карликовый рвач. уважаю Барсу, но его как личность - нет.
95-shishani-95
сегодня в 16:29
Какие тупые. За эти деньги можно купить одного хорошего игрока!
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