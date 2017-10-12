Дешам продлит контракт с Федерацией футбола Франции до 2020 года

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ накануне встретился с главным тренером «трехцветных» Дидье Дешамом. Стороны в первую очередь обсуждали предстоящие товарищеские матчи, рассматривалась возможность пригласить во Францию 10 ноября сборную Аргентины. Однако также Ле Грэ наверняка обсуждал с французом его новый контракт. Функционер давно является сторонником продления сотрудничества с Дешамом, а после прямого выхода на чемпионат мира его позиция не изменилась. Это будет контракт до 2020 года.

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