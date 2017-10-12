Моуриньо может подписать новый 5-летний контракт с МЮ на 70 млн евро

Руководство «Манчестер Юнайтед» после удачного старта сезона в АПЛ и Лиге чемпионов собирается предложить новый контракт главному тренеру команды Жозе Моуриньо, утверждает источник. Сообщается, что португальский специалист может подписать соглашение на 5 лет. За это время он сможет заработать более € 70 млн.

Напомним, 54-летний португалец в 2016 году подписал трёхлетний контракт с «манкунианцами». Под его руководством МЮ взял Кубок Лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» после 7 туров делит с «Манчестер Сити» первую строчку в турнирной таблице АПЛ и занимает первое место в группе Лиги чемпионов после побед над «Базелем» (3:0) и ЦСКА (4:1).

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