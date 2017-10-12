Моуриньо может подписать новый 5-летний контракт с МЮ на 70 млн евро

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Албания. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
08:00 сегодня Сахалин -:- Зенит Ир
08:00 сегодня Смена К-А -:- Чита
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Ахмат (мол) -:- Спартак М (мол)
  • Главные новости
  • Все новости
23:43
Рахимов: «Возвращение в сборную Василия Березуцкого не помешало бы»23
23:00
Фанаты «Днепра» избили болельщиков и президента «Днепра-1»36
22:04
Видаль не будет завершать карьеру в сборной Чили24
18:10
Бубнов: «На сегодняшний день сборная России - аутсайдер ЧМ-2018»157
17:45
Систему видеоповторов впервые опробуют в РФПЛ на матче «Краснодар» - «Ахмат»43
03:59
Экс-нападающий сборной Англии Мерсон возобновит карьеру в 49 лет0
03:39
Азар: «Меня не было три месяца, так что несколько матчей я буду играть плохо»0
03:09
Фалькао и Тапиа признали, что обсуждали турнирную ситуацию во время игры Перу – Колумбия1
02:19
Азар: «„Золотой мяч“ вовсе не является моей целью»5
01:52
Канте может пропустить все матчи «Челси» в октябре0
01:39
Селюк: «Аргентинские легионеры „Зенита“ будут наиболее мотивированы перед ЧМ»3
01:25
Заболотный: «Вызов игроков „Тосно“ в сборную подстегнул всех россиян в клубе»0
00:58
Врач «Беневенто» взял на себя вину за положительную допинг-пробу капитана команды0
00:52
Боатенг: «Вся команда рада, что Хайнкес вернулся в „Баварию“»3
00:40
Бывший игрок «Интера» Адриано намерен возобновить карьеру4
00:39
Дефо: «Мечтаю сыграть на ЧМ-2018»2
00:29
Агуэро: «Подписать Месси - сложная задача для „Манчестер Сити“»3
00:18
Йоханссон в 2013 году предпочел сборную США Исландии, чтобы в будущем сыграть на ЧМ4
00:11
Манчини: «„Милан“ и „Интер“ попадут в Лигу чемпионов»2
23:58
Агуэро может вернуться на поле уже в эти выходные1
23:47
Экс-гендиректор ФИФА: «Не понимаю причин ненависти»2
23:43
Бентанкур: «В „Ювентусе“ я уже набрал 5 кг мышечной массы»0
23:34
Перед игрой с Парагваем в отель сборной Венесуэлы кто-то направил проституток11
23:32
Давид Силва продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2020 года2
23:21
Гендиректор «Катании»: «Мой коллега из „Милана“ ничего не знает о футболе»2

Моуриньо может подписать новый 5-летний контракт с МЮ на 70 млн евро

сегодня, 02:45

Руководство «Манчестер Юнайтед» после удачного старта сезона в АПЛ и Лиге чемпионов собирается предложить новый контракт главному тренеру команды Жозе Моуриньо, утверждает источник. Сообщается, что португальский специалист может подписать соглашение на 5 лет. За это время он сможет заработать более € 70 млн.

Напомним, 54-летний португалец в 2016 году подписал трёхлетний контракт с «манкунианцами». Под его руководством МЮ взял Кубок Лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» после 7 туров делит с «Манчестер Сити» первую строчку в турнирной таблице АПЛ и занимает первое место в группе Лиги чемпионов после побед над «Базелем» (3:0) и ЦСКА (4:1).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100